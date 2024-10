Saataville tulevat prosessoin korkkaustyökalu lämmittimeen, uusi LGA1851-asennusmekanismin korvaava kontaktikehys sekä korkatulle prosessorille suunniteltu prosessoriblokki.

Saksalaisen huippuylikellottaja Roman ’der8auer’ Hartungin luotsaama Thermal Grizzly on erikoistunut lämpötahnojen lisäksi mm. ylikellottajille suunnattuihin erikoistuotteisiin. Intelin uusien Core Ultra 200S -prosessoreiden myötä yhtiö onkin julkaissut heti mannaa kellottajapiireille.

Kuten jo tiedettiin, LGA1700-prosessoreille suunnitellut kontaktikehykset eivät ole yhteensopivia uusien Core Ultra -prosessoreiden kanssa, joten tätä puutetta paikkamaan yhtiö on esitellyt uuden Intel 1851 CPU Contact Frame V1 -kontaktikehyksen. Kontaktikehyksen on tarkoitus estää prosessoria taipumasta ja siten mahdollistaa parempi kontakti coolerin kanssa. Se korvaa LGA1851-kannan normaalin asennusmekanismin. Se on hinnoiteltu yhtiön verkkosivuilla 29,90 euroon Saksan verokannalla.

Intel 1851 Mycro Direct-Die Pro RGB V1 on puolestaan prosessorin nestejäähdytysblokki, joka on nimensä mukaisesti tarkoitettu ns. korkatuille prosessoreille ilman lämmönlevittäjää. Prosessoriblokki tulee saatavilla mustalla alumiinikannella, valkoisena ja hopeisena tutun pleksirakenteen päällä. Mustakantinen versio tulee myyntiin ensimmäisenä ja valkoinen sekä hopeinen versio noin kuuden viikon kuluttua. Prosessoriblokin hinta on yhtiön verkkosivuilla 129,90 euroa niin ikään Saksan verokannalla.

Korkattu prosessori tarvitsee luonnollisesti työkalun korkkausta varten ja sitä varten Thermal Grizzlyltä tulee myyntiin Intel 1851 Delid-Die-Mate V1 -korkkaustyökalu. Yhtiön mukaan uusien Arrow Lake -prosessoreiden korkkaamiseen sisältyy aiempaa suurempi riski, jonka vuoksi yhtiö julkaisi myös Intel 1851 Delid-Die-Mater Heater V1 -lämmittimen. Se on suunniteltu lämmittämään prosessori noin 165 asteeseen eli lämmönlevittäjän juottamiseen käytetyn indiumin sulamispisteeseen. Lämmitin on tulossa myyntiin parin kolmen viikon kuluttua. Delid-Die-Maten tai sen lämmittimen verkkosivuja ei toistaiseksi löydy yhtiön sivuilta ja siten myös hinta on toistaiseksi mysteeri.

Lähteet: Thermal Grizzly, TechPowerUp