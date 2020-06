DistroCase 350P:n ohella julkistettiin lisäksi täystornikotelo Core P8 ja microATX-kotelo AH T200.

Muun muassa koteloistaan ja jäähdytystuotteistaan tuttu Thermaltake pyörittää parhaillaan verkossa 2020 Thermaltake Expo June -tapahtumaa, jossa se on julkaissut muun muassa joukon uusia koteloita. Mielenkiintoisin kolmikosta on ehdottomasti näyttävä DistroCase 350P -miditorni, jota esiteltiin ensimmäistä kertaa vuoden alussa CES-messuilla.

DistroCase 350P on suunniteltu käytettäväksi custom loop -nestejäähdytyksen kanssa ja sen rakenne on erittäin avoin. Käytännössä kotelo rakentuu jaloista, emolevykelkasta virtalähde- ja laajennuskorttipaikkoineen, takaseinästä sekä neljästä tapista, joiden päähän on asennettu karkaistu 5 mm:n lasipaneeli. Kotelon takaseinä on puolestaan kokonaisuudessaan yksi suuri distro plate eli vedenjakaja. Koteloon on integroitu myös D5-pumppu sekä 48 osoitettavaa RGB LED -valoa.

Core P8 on puolestaan täystornikotelo, jossa etupaneeli, katto ja vasen kylki ovat 4 millimetrin karkaistua lasia. Kotelo on rakennettu siten, että sen voi rakentaa halutessaan joko umpinaisena tai avonaisena kokonaisuutena, sillä kotelon etu- ja kattopaneelit ovat irrotettavia. Kotelosta löytyy myös suora tuki näytönohjaimen asennukselle pystyyn sekä magneettiset pölyfiltterit tuuletinaukoille.

Viimeinen uutuuskotelo tottelee nimeä AH T200. Kyseessä on yhtiön näkemys minikokoisesta AH T600 -kotelosta, mikä julkistettiin jo aiemmin. Kotelon kulmikkaassa muotokielessä on haettu ilmeisesti inspiraatiota taisteluhelikoptereista tai kilpa-autoista. Kotelon rungon rakenne on avoin ja siinä on yhteensä peräti viisi karkaistua lasipaneelia: yksi kummassakin kyljessä sekä kolme etupaneelin yläosassa. Kotelo tukee mATX-kokoluokan emolevyjä ja yhtä 280 mm:n AIO-nestecooleria.

Thermaltake ei ole vielä paljastanut koteloiden hinnoittelua tai niiden tarkkoja teknisiä yksityiskohtia mittoineen. DistroCase 350P ja Core P8 saapuvat yhtiön mukaan maailmanlaajuisesti markkinoille vielä tämän kuun aikana. AH T200 saapuu myyntiin puolestaan vuoden kolmannen neljänneksen aikana.

Lähde: Thermaltake DistroCase 350P, Core P8, AH T200