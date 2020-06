Vuodoissa esiintynyt prosessori on 24-ytiminen ja se toimii 2,2 GHz:n peruskellotaajuudella.

Intelin 10 nanometrin valmistusprosessi on saatu vihdoin tuotankäyttöön, mutta työpöytäpuolella prosessi on edelleen saavuttamattomissa. Palvelinpuoli tulee kuitenkin kirimään kannettavien prosessietumatkaa tänä vuonna myyntiin tulevien Ice Lake -prosessoreiden myötä.

Tuttu Twitter-vuotaja Tum Apisak on saanut käsiinsä uusia vuotoja Intelin tulevista palvelinprosessoreista Geekbenchistä ja SiSoft Sandrasta. Yhteensä kolmessa Geekbench-ajossa esiintyy testiohjelman mukaan Intel $0000 -nimellä tunnistuva prosessori kertoo olevansa Family 6 Model 106 Stepping 4 -prosessori, mikä viittaa WikiChipin mukaan joko Ice Lake-SP- tai -DE-arkkitehtuuriin, mutta koodinimistä ei ole vielä sataprosenttista varmuutta.

Tuleva Intel-prosessori on 24-ytiminen ja tukee luonnollisesti Hyper-threading-SMT-teknologiaa. Sen ytimillä on 32 Kt:n L1i- ja 48 Kt:n L1d-välimuistit, 1,25 Mt L2-välimuistia per ydin sekä yhteensä 36 Mt:n L3-välimuistia. Prosessorin perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat Geekbench-ajojen mukaan 2,2 ja 2,9 GHz. Sen yhden ytimen tulos on ajokerrasta riippuen 3989 – 4100 pistettä ja moniydintulos 41 588 – 41 972 pistettä. SiSoft Sandra -tietokannasta löytyvä prosessori on tietojen perusteella identtinen Geekbenchissä käytetyn kanssa.

Lähteet: Tum Apisak @ Twitter (1), (2)