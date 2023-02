Tulevasta iPhone 15 Prosta on vuotanut CAD-renderöintejä – pohjassa USB-C-liitäntä

Renderöintikuva muistuttaa yleisilmeeltään vanhempia malleja, mutta on kuitenkin hieman pyöristetympi ja tarjoaa USB-C-liitännän.

Applelta odotetaan tuttuun tapaan loppuvuodesta iPhone 15 -mallistoa ja niin ikään tuttuun tapaan puhelimet ovat jo hyvissä ajoin kattavasti erilaisten huhujen ja vuotojen kohteena. Tällä kertaa iPhone 15 Pro -mallista on vuotanut mahdollinen CAD-renderöinti, joka paljastaa laitteen ulkonäöllisiä ominaisuuksia. Vuotojen CAD-renderöinnit ovat, mikäli totuuden mukaisia, todennäköisesti peruja tiedostoista, jotka on tarkoitettu puhelimen kuoria valmistaville tehtaille.

iPhone 15 Pron renderöintikuvat paljastavat sinänsä varsin tutunnäköisen laitteen suuren kamerasaarekkeen kera. Laitteen kyljet ovat edelleen tasaiset, mutta kylkien reunoilla näyttäisi olevan kuitenkin hieman enemmän pyöristystä kuin aiemmissa malleissa.

Kenties kiinnostavin muutos renderöinneissä on pohjan USB-C-liitäntä, joka on toki osin jo odotettavissakin, sillä Apple on vahvistanut jo tottelevansa EU:n vaatimuksia yhteisen liittimen käytöstä.

Lähde: 9to5Mac