Vaikka Roccat tuli keväällä lopullisesti tiensä päähän, tuo Turtle Beach markkinoille kaksi uutta pelihiirtä Kone-tavaramerkillä, joka oli männävuosina suosittu pelaajien keskuudessa.

Saksalainen Roccat – joka tunnettiin aikoinaan muun muassa Kone-tavaramerkistään – siirtyi vuonna 2019 yhdysvaltalaisen Turtle Beachin omistukseen ja integroitui tähän lopullisesti huhtikuussa. Nyt Turtle Beach on julkaissut kaksi uutta Kone-pelihiirtä, jotka ovat langaton Kone II Air ja langallinen Kone II. Hiiret tulevat saataville mustana ja valkoisena.

Järin kevyitä uudet Kone-hiiret eivät ole, sillä Kone II Air painaa 110 grammaa ja Kone II 90 g. Molemmissa hiirissä on 100 miljoonaa klikkausta kestävät optiset kytkimet painikkeissa ja maksimissaan 26 000 DPI:n herkkyyteen yltävä optinen sensori. Langattomalle Kone II Airille lupaillaan jopa 130 tunnin akunkestoa 2,4 gigahertsin matalaviivetilassa ja 350 tuntia Bluetooth-yhteydellä. Molempien hiirien virkistystaajuus on perinteinen 1000 hertsiä, eli tieto hiiren ja tietokoneen välillä päivittyy millisekunnin välein. Huomionarvoisena seikkana rullaa voi pyörittää portaattomasti vain Kone II Airissa.

Kone II -hiiristä löytyy Easy-Shift-toiminto, jolla eri painikkeille voi määrittää uusia komentoja ja siten laajentaa hiiren käyttömahdollisuuksia, mutta painikkeille on myös valmiita sisäänrakennettuja profiileja. Hiirissä on luonnollisesti mukana RGB-valaistus, jota voi hallita Turtle Beachin Swarm II -ohjelmistolla. Lisäksi uutuuksissa on tuki syöttöviiveitä laskevalle Nvidia Reflex -teknologialle.

Kone II Air ja Kone II ovat ennakkotilattavissa 130 ja 70 euron suositushintaan ja ne tulevat saataville syyskuun aikana.

Lähde: Turtle Beach, Tuotesivut (1, 2)