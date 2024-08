RP2350-mikrokontrollerissa on sekä kaksi Arm Cortex-M33- että kaksi RISC-V Hazard3-ydintä, mutta samaan aikaan niitä ei voi käyttää.

Raspberry Pi -perhe on päivittynyt mielenkiintoisella uudella jäsenellä. Raspberry Pi Pico 2 on vain viiteen dollariin hinnoiteltu mikrokontrolleri uudella RP2350-piirillä, mikä juuri tekee siitä niin mielenkiintoisen.

Raspberry Pi Pico 2:n uusi RP2350-mikrokontrolleri perustuu jälleen yhtiön omaan suunnitteluun. Sen sisältä löytyy kaksi Arm Cortex-M33- tai kaksi RISC-V Hazard3 -ydintä maksimissaan 150 MHz:n kellotaajuudella. Todellisuudessa piiristä löytyy luonnollisesti molemmat ytimistä, mutta vain jommat kummat voivat olla kerrallaan käytössä. SRAM-muistia piiriltä löytyy 520 Kt ja uutena mukana on myös Arm TrustZone, 8 Kt OTP-muistia ja Secure Boot -tuki. Edeltävässä PR2040:ssä oli kaksi Arm Cortex-M0+ -ydintä maksimissaan 133 MHz:n kellotaajuudella ja 264 Kt SRAM-muistia.

Prosessorin kanssa samaan paketointiin voidaan nyt integroida 2 Mt Flash-muistia, minkä lisäksi piirilevyltä löytyy erillinen 4 Mt:n QSPI Flash-musiti, kun ensimmäisen sukupolven Picolla oli 2 Mt:n QSPI Flash-piiri.

Muita muutoksia ensimmäiseen sukupolveen verrattuna on GPIO-puolella tuki neljälle 12-bittiselle ADC:lle kolmen sijasta ja 16 PWM-pinniä on kasvanut 24:ään. Ohjelmoitavan IO:n puolella on nyt 12 PIO State Machine -yksikköä aiemman kahdeksan paikalla. Mikrokontrollerin unitilan virrankulutuksen kerrotaan puolestaan laskeneen 100 µA:sta alle 10 µA:han.

Päivitykset eivät tulleet tosin ilmaiseksi, vaan suositushintaa on nostettu neljästä dollarista viiteen dollariin. Pelkästä sirusta kiinnostuneille ilman pakettiin integroitua Flash-muistia QFN60-paketoidun RP2350A:n saa $0,80 ja QFN80-paketoidun $0,90 hintaan, kun 2 Mt:n Flash-muistilla niiden hinnat ovat yhden dollarin ja 1,10 dollaria. Myöhemmin tänä vuonna tullaan julkaisemaan myös langattomia yhteyksiä tukeva Raspberry Pi Pico 2 W.

Lähde: Raspberry Pi