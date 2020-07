Armor 9 kestää vesiupotuksen sekä pudotuksen betonille.

Ulefone on julkaissut mallistoonsa uuden lippulaivamallin, joka tarjoaa muutamia massasta poikkeavia ominaisuuksia. Uusi Armor 9 julkaistiin kesäkuun lopulla joukkorahoituspalvelu Kickstarterissa, mutta nyt laite on lanseerattu myös yleisesti. Edeltäjänsä tapaan se on suunniteltu kovaan menoon, eli TPU-muovista ja alumiinista valmistettu rakenne on IP68- ja IP69K- sekä MIL-STD-810G-sertifioitu (paine, kosteus, happo, auringonpaiste). Puhelimen luvataan kestävän pudotuksen 1,2 metristä betonille sekä vuorokauden upotuksen metrin syvyydelle betoniin.

Ehkäpä puhelimen mielenkiintoisin ominaisuus on FLIR:n kanssa yhteistyössä toteutettu lämpökamera, jollainen on löytynyt aiemmin vain CAT:n S60- ja S61-malleista. Lämpökamera käyttää FLIR:n Lepton MSX -tekniikkaa ja sen apuna on viiden megapikselin kamera. Armor 9:n kylkeen on myös mahdollista kiinnittää lisävarusteena myytävä endoskooppi, jolla ahtaita paikkoja pääsee tarkastelemaan puhelimen näytöltä megapikselin kameran avulla.

Sisältä löytyy melko pitkälti edeltäjämallia muistutavaa rautaa – Mediatekin Helio P90 -järjestelmäpiiri, 8 Gt RAM-muistia, 128 Gt tallennustilaa ja suurikokoinen akku, joka on kasvatettu nyt 6600 mAh:iin ja se tukee myös 18 watin pikalatausta. Kamerapuolella on edessä näyttöloveen sijoitettu kahdeksan megapikselin kamera ja takana Samsungin GW1 -sensoriin perustuva 64 megapikselin pääkamera. Lisäksi takana on kahden megapikselin syvyystietokamera ja edellä mainittu lämpökamera. Käyttöjärjestelmänä on Android 10, jonka kerrotaan olevan kustomoimaton ja mainosvapaa.

Tekniset tiedot:

Ulkomitat: 168,2 x 82 x 15 mm

Paino: 320 grammaa

6,3″ IPS LCD -näyttö, 19:9-kuvasuhde, 1080 x 2340 pikseliä, 410 PPI

MediaTek Helio P90 -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR4X RAM -muistia

128 Gt UFS 2.1 -tallennustilaa, microSD-muistikorttipaikka (max. 2 Tt)

LTE, VoLTE HD, Dual nano-SIM

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2,4&5 GHz, Bluetooth 5.0

GPS, GLONASS, Galileo, BEIDOU, NFC

Kolmoistakakamera: 64 megapikselin laajakulmakamera, f1.89, Samsung GW1 1/1,7″ sensori, 82 asteen kuvakulma FLIR Lepton -lämpökamera, mittausalue -10 – 400 C, 5 megapikselin apukamera 5 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2 2 megapikselin syvyystietokamera 1080p 30 FPS videotallennus

8 megapikselin etukamera, f2.2

sykesensori, pikavalintanäppäin, 3,5 mm ääniliitäntä

6600 mAh akku, USB 2.0 Type-C-liitäntä, 18 W pikalataus

Android 10

Armor 9 on tulossa myyntiin myös Suomessa, vaikka mallia ei vielä löydykään yrityksen suomenkielisiltä sivuilta. Suomen suositushinnasta ei ole vielä tietoa, mutta yrityksen kansainvälisillä sivuilla puhelimen lähtöhinnaksi kerrotaan 549 dollaria.

Testasimme io-techissä alkuvuodesta edeltäjämalli Armor 7:n, joka oli sinällään mielenkiintoinen puhelin, mutta totesimme sen ohjelmistototeutukseltaan puutteelliseksi ja ominaisuuksiin nähden ylihintaiseksi.

Lähde: Ulefone