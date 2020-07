Samsung tuo Galaxy A20s -älypuhelimen Suomen markkinoille

Samsung täydentää julkaisulla mallistonsa edullisinta päätä.

Samsung on tiedottanut tänään tuovansa Galaxy A20s -älypuhelimen myyntiin Suomessa. Julkaisu on hieman erikoinen, sillä A20s julkaistiin globaalisti jo viime syksynä, eli kyse on viime vuoden mallista. Lisäksi Suomessa tuli jo kesäkuussa myyntiin uudemman sukupolven A21s-malli.

Muovirakenteisen Galaxy A20s:n keskeisimpiin ominaisuuksiin lukeutuu 6,5-tuumainen HD-tarkkuuden IPS-näyttö, Snapdragon 450 -järjestelmäpiiri, 3 Gt RAM-muistia, 32 Gt tallennustilaa, muistikorttipaikka, kahdeksan megapikselin etukamera, 13 megapikselin laajakulmakamera, 8 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 4000 mAh akku 15 watin pikalatauksella. Käyttöjärjestelmänä toimii Samsungin omalla käyttöliittymällä höystetty Android 10.

Samsung Galaxy A20s:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 163,3 x 77,5 x 8,0 mm

Paino: 183 g

Näyttö: 6,5” HD+ IPS LCD, 720 x 1560

Järjestelmäpiiri: Snapdragon 450 (8 x 1,8 GHz Cortex-A53 CPU, Adreno 506 GPU, X9 LTE -modeemi)

3 Gt RAM-muistia

32 Gt tallennustilaa, microSD-muistikorttipaikka

LTE, Dual SIM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2

Takakamerat: 13 megapikselin pääkamera, f1.8, PDAF 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 120 asteen kuvakulma 5 megapikselin syvyyskamera, f2.2

Etukamera: 8 megapikseliä, f2.0

4000 mAh akku, USB Type-C 2.0, 15 watin pikalataus

Android 10, One UI 2.0

Galaxy A20s:n myynti alkaa Suomessa heinäkuun lopussa 179 euron suositushintaan. Se on 50 euroa edullisempi kuin A21s. Puhelinta on saatavilla mustana, valkoisena ja sinisenä.

Lähde: ePressi, Samsung