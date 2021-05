UMC panostaa liki 3 miljardia dollaria Fab 12A:n uuteen Phase Six -laajennukseen

UMC:n Fab12A:n uusi P6-laajennus tulee tuottamaan aluksi 28 nanometrin siruja, mutta sen laitteistot on päivitettävissä aina 14 nanometrin prosesseille asti.

Puolijohdemarkkinoiden huipulla keikkuu otsikoissa useimmiten Intel, Samsung ja TSMC. Maailmalla on kuitenkin myös muita merkittäviä sopimusvalmistajia etenkin vanhempien prosessien puolella, kuten United Microelectronics Corporation eli UMC. Nyt otsikoista usein paitsioon jäävä UMC on ilmoittanut panostavansa omalta osaltaan piiripulan purkuun laajentamalla nykyistä Fab 12A -tuotantolaitostaan Taiwanin Tainan Science Parkissa.

UMC:n mukaan se tulee laajentamaan 300 mm:n piikiekkoja käyttävää Fab 12A -tuotantolaitostaan uudella ”Phase Six” eli P6-laajennuksella. Tuotantolaitoksen kapasiteetti yltää tällä hetkellä noin 90 000 piikiekkoon kuukaudessa ja on kasvamassa vielä 10 000 piikiekolla kuukaudessa tämän vuoden aikana. P6-laajennus kasvattaa kapasiteettia vielä noin 27 000 piikiekolla.

Uusi laajennusosa varustetaan nykypäivänä varsin vanhahtavan kuuloisilla 28 nanometrin tuotantoon kykenevillä laitteistoilla. Monissa piireissä se on kuitenkin täysin riittävän tuore prosessi ja UMC nostaa itse esille esimerkiksi valmistettavista piireistä OLED-ohjainpiirit. Suunnitelmissa on kuitenkin huomioitu myös tuleva ja laitteisto on päivitettävissä aina 14 nanometriin asti. P6-laajennuksen fyysinen rakennus on rakennettu jo aiemmin, mikä nopeuttaa käyttöönottoa ja uuden laajennusosan onkin tarkoitus päästä tuotantokäyttöön vuoden 2023 toisella neljänneksellä.

UMC:n P6-laajnnuksen hinnaksi on arvioitu 100 miljardia Uutta Taiwanin dollaria eli vajaat 3 miljardia euroa. Hinta katetaan pääosin yhtiön suurimpien asiakkaiden ennakkomaksuilla. Asiakkaat saavat vastineeksi valmiiksi korvamerkittyä tuotantokapasiteettia ja ennakkoon taatut hinnat sovituille piirimäärille, mikä etenkin nykyisessä piiripulassa on epäilemättä houkutteleva tarjous. UMC on jo aiemmin kertonut panostavansa tänän vuonna vajaat 1,25 miljardia euroa Tainan Science Parkin kehitykseen, mutta siitä valtaosa ohjataan Fab 12A:n jo käytössä olevan P5-laajennuksen uusiin laitteistoihin.

Lähde: UMC