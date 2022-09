USB4 Version 2.0 nostaa maksinopeuden peräti 80 Gbps:ään eli kaksinkertaiseksi nykyiseen, nyt USB4 Version 1.0:ksi uudelleen ristittyyn edeltäjäänsä verrattuna.

USB-standardi on aiheuttanut historiansa aikana niin ihastusta kuin vihastusta. Viimeisin vihastuksista lienee sekavaksi käynyt nimeämiskäytäntö USB 3.0:n jälkeen, eikä hetken hyvältä vaikuttanut USB4:kään näytä lopulta tuovan merkittävää parannusta asiaan.

USB Promoter Group on julkistanut nyt kehittävänsä uutta USB4 Version 2.0 -standardia, joka tuplaa nopeuden nykyisestä 40 Gbps:stä 80 Gbps:ään. Samalla joudutaan luonnollisesti päivittämään USB-C- ja USB PD-standardit tukemaan uutta versiota ja nopeutta. Lisäksi USB4:n USB 3.2 -tukea on päivitetty mahdollistamaan yli 20 Gbps:n nopeudet ja DisplayPort sekä PCI Express Alt Modet on päivitetty tukemaan standardien tuoreimpia versioita.

USB4 Version 2.0:n 80 Gbps:n tuki vaatii tuekseen uuden fyysisen liitäntäarkkitehtuurin, mutta sen kanssa voidaan hyödyntää nykyisiä 40 Gbps:n kaapeleita ilmeisesti omalla nopeudellaan, kun täyteen 80 Gbps:n nopeuteen vaadittaisiin uusi aktiivinen 80 Gbps USB-C -kaapeli. USB4 Version 2.0 on taaksepäin yhteensopiva nyt uudelleen USB Version 1.0:ksi ristityn edeltäjänsä, USB 3.2:n, USB 2.0:n ja Thunderbolt 3:n kanssa.

Standardista tullaan kertomaan ilmeisesti lisää USB Developer Days 2022 -tapahtumassa eikä sen saapumisesta markkinoille ole annettu vielä mitään aikataulua. USB Promoter Group tulee julkaisemaan myöhemmin ohjeita niin valmistajille kuin kuluttajillekin uusien kaapelien merkintätavoista ja sertifioinneista 80 Gbps:n nopeudelle.

Lähde: Lehdistötiedote