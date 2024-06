70 euron hintaista Dark Rock 5:ttä voi käyttää myös nestemäisen metallin kanssa sen nikkelipinnoitteisen lämpölevyn ansiosta.

Saksalainen be quiet! on julkaissut prosessoreiden jäähdyttämiseen Dark Rock 5:n, joka on yhden tuulettimen tornijäähdytin 210 watin TDP:llä (thermal design power). Uutuutta mainostetaan yhteensopivaksi myös nestemäisen metallin kanssa, sillä sen lämpölevyn kontaktipinta on nikkeliä. Valmistaja julkaisi viime vuoden puolella myös lippulaivaluokan kaksoistornijäähdyttimet Dark Rock Pro 5:n ja Dark Rock Eliten.

161 millimetrin korkuinen Dark Rock 5 on tavanomaiseen tapaan epäsymmetrisesti muotoiltu, millä vältetään tilaongelmat jäähdyttimen viereen asennettavien RAM-muistikampojen kanssa. Jäähdyttimen etuosassa on yksi 120 mm:n Silent Wings 4 -tuuletin, mutta halutessaan tornin takaosaan voi tilan salliessa asentaa vielä toisen tuulettimen. Silent Wings 4:n maksimimelutasoksi kerrotaan 29,8 desibeliä. Lämpöputkia Dark Rock 5:ssä on kuusi ja sen alumiininen runko on käsitelty muiden Dark Rock -mallien tapaan mustalla keraamisella pinnoitteella.

Lisäksi Dark Rock 5:een kuuluu magneettinen ”kansi”, joka asetetaan jäähdyttimen yläosaan estetiikkaa kohentamaan. Asennusvaiheessa kansi toimii ruuvien säilytysastiana. Yhteensopivat prosessorikannat ovat Intelin puolella LGA1700/1200/1150/1151/1155 ja AMD:n puolella AM5 sekä AM4.

Dark Rock 5 tulee saataville kesäkuun loppupuolella 70 euron suositushintaan.

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivu