Uudet HTC Vive Pro 2- ja Focus 3 -VR-lasit tarjoavat 2,5K-resoluution per silmä

Uuden sukupolven VR-lasien tarkka resoluutio on 2448x2448 pikseliä per silmä ja Pro 2:n virkistystaajuus on parhaimmillaan 120 hertsiä.

VR-markkinoille on saatu taas tuoretta verta, kun HTC Vive julkaisi kerralla kaksi uutta silmikkoa. Uutuuksista Vive Pro 2 on suunniteltu kuluttajamarkkinoille, kun Vive Focus 3 on puhtaasti yritysmaailmalle sovitettu. Vive Pro 2 tarjoilee kummallekin silmälle 2448×2448 resoluution paneelit, jotka päivittyvät 90 tai 120 hertsin virkistystaajuudella. Langaton toimintatila on rajattu 90 hertsiin, kun langallisena voidaan valita myös 120 hertsin taajuus. Virtuaalilasien näkökenttä on parhaimmillaan 120 astetta. HTC on tehnyt yhteistyötä AMD:n ja NVIDIAn kanssa varmistaakseen Display Stream Compression -teknologian toimimisen, jotta DisplayPort-signaalin kaista riittää täyteen resoluutioon 120 hertsin virkistystaajudella, mutta lasit toimivat madalletuin ominaisuuksin myös ilman DSC:tä. Virtuaalilasit on varustettu USB-C:n yli toimivilla kuulokkeilla, mutta ne voi halutessaan vaihtaa myös omiin USB-C-kuulokkeisiin. Lisäksi laseista löytyy kaksi integroitua mikrofonia ja USB-C-liitin lisälaitteille, joskaan mistään ei käy ilmi onko kyseessä ylimääräinen liitin kuulokkeiden käyttämän ohella, vai puhutaanko laseissa yhteensä yhdestä liittimestä, joka pitäisi jakaa useamman lisälaitteen hyödyntämiseksi. Vive Pro 2 -virtuaalilasit vaativat vähintään Core i5-4590- tai Ryzen 5 1500 -prosessorilla varustetun tietokoneen GeForce GTX 1060- tai Radeon RX 480 -näytönohjaimella. Täyden resoluution hyödyntäminen vaatii puolestaan vähintään GeForce RTX 20- tai Radeon RX 5000 -sarjan näytönohjaimen. Yrityspuolelle tähdätty Vive Focus 3 hyödyntää Qualcommin Snapdragon XR2 -VR-alustaa ja toimii sen myötä itsenäisinä laseina. Uuden alustan luvataan mahdollistavan kaksinkertaisen prosessori- ja grafiikkasuorituskyvyn sekä 11-kertaisen tekoälysuorituskyvyn ensimmäisen sukupolven Focus-alustan käyttämään aiempaan Snapdragon-VR-alustaan. Focus 3 -lasit hyödyntävät samoja paneeleita Pro 2 -lasien kanssa, mutta virkistystaajuus on rajattu 90 hertsiin. Kummatkin Vive-uutuudet tukevat luonnollisesti koko SteamVR-ekosysteemiä ja yhteensopivia lisälaitteita, ohjaimia ja majakoita. HTC Vive Pro 2 -virtuaalilasit tulevat saataville 819 euron hintaan, johon sisältyy kahden kuukauden Viveport Infinity -jäsenyys. Aiemmista Vive-laseista päivittävät ennakkotilaajat saavat lasit puolestaan 739 euron hintaan. Täysi Vive Pro 2 -kitti Base Station 2.0 -majakalla ja Vive-ohjaimilla kustantaa 1399 euroa. Virtuaalilasit tulevat saataville 4. kesäkuuta.