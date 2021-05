SteelSeriesiltä uusi Rival 5 -pelihiiri IP54-suojatuilla kytkimillä ja TrueMove Air -sensorilla

Rival 5 on varustettu yhteensä 9 ohjelmoitavalla painikkeella, mikä parantaa SteelSeriesin laskelmien mukaan pelaajan tasoa.

Oheislaitevalmistaja SteelSeries kertoo tutkineensa, kuinka monta painiketta hiiri tarvitsee tehdäkseen pelaajasta tasoaan paremman. Yhtiön laskelmien mukaan vastaus on 9 painiketta, jonka pohjalta rakennettiin uusi Rival 5 -pelihiiri.

Rival 5:n silmänä toimii yhtiön PixArtin kanssa kehittämä TrueMove Air -sensori, jonka luvataan olevan parhaimmillaan jopa kolme kertaa kilpailijoita tarkempi, kun tarkkuutta mitataan kiihtyvyyden heittelyllä. Sensori kykenee maksimissaan 18 000 DPI:n tarkkuuteen ja 400 tuuman sekuntinopeuteen sekä 40 G:n kiihtyvyyteen. Hiiren pääpainikkeiden Golden Micro IP54 -kytkinten kehutaan kestävän 80 miljoonaa klikkausta ja nimensä mukaisesti IP54-tason suojan pölyä ja vettä vastaan.

Pelaajan tasoakin parantaviksi kehutut yhdeksän ohjelmoitavaa painiketta on sijoitettu hiiren päälle ja kylkiin. Neljä kytkintä päällä pitävät sisällään pääpainikkeet, rullan ja profiilipainikkeen, kun kyljestä löytyy neljä kytkintä, joista yksi toimii kaksisuuntaisesti ja siten kahtena kytkimenä. Kaikki kytkimistä ovat ohjelmoitavissa ja yhtiön verkkosivuilta löytyy myös esimerkkiprofiileja erityyppisiin peleihin.

Rival 5:n profiili on symmetrinen, mutta painikkeiden sijoittelu tekee siitä käytännössä oikeakätisille suunnatun. Yhtiön mukaan se sopii hyvin sekä koura-, kämmen- että sormenpääotteille. PrismSync RGB-valaistus on jaettu 10 alueeseen.

SteelSeries Rival 5:n strategiset mitat ovat 128,80 x 68,15 x 42 mm (P x L x K) ja 85 grammaa. Hiiren Super Mesh -kaapelilla on mittaa kaksi metriä. Hiiri on saatavilla välittömästi ja se on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 69,99 euroa.

Lähde: SteelSeries