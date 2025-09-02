Testissä uudet pelinäppäimistöt magneettikytkimillä.
Tänä vuonna pelinäppäimistöissä ovat yleistyneet Hall-ilmiöön eli magneettikentän voimakkuutteen perustuvat kytkimet, joiden kytkentäpiste voidaan ohjelmallisesti säätää mihin tahansa kohtaan kytkimen liikerataa. Otimme testiin neljä viimeisen vuoden aikana julkaistua kyseisiin kytkimiin perustuvaa pelinäppäimistöä Wootingilta, Logitechilta, Corsairilta ja Glorioukselta.
Videolla käydään läpi 150-230 euron hintahaarukkaan sijoittuvien näppäimistöjen avainominaisuudet, tutustutaan hallintasovelluksiin sekä testataan niitä kirjoittamisessa ja pelaamisessa. Mukana testissä ovat:
- Wooting 80HE (n. 230 €)
- Logitech Pro X TKL RAPID (n. 150 €)
- Corsair K70 Pro TKL (tarjouksessa 130 €)
- Glorious GMMK 3 HE 75% (n. 200 €)
