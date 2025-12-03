Testissä 295 euron hintainen AMD:n edullisin 3D-välimuistilla varustettu prosessori Ryzen 5 7500X3D.

AMD julkaisi marraskuun puolivälissä 6-ytimisen Ryzen 5 7500X3D -prosessorin, joka perustuu edellisen sukupolven kolme vuotta vanhaan Zen 4 -arkkitehtuuriin. Kyseessä on AMD:n malliston edullisun X3D-prosessori 295 euron suositushinnalla. Samaan hintaan Suomesta saa tällä hetkellä 8-ytimisen Zen 5 -arkkitehtuuriin perustuvan Ryzen 7 9700X:n ja Intelin leiristä 20-ytimisen Core Ultra 7 265KF -prosessorin.

Saimme AMD:lta testiin Ryzen 5 7500X3D -prosessorin, joka toimitetaan ilman prosessoricooleria. Tutustumme tässä artikkelissa prosessorin ominaisuuksiin sekä suorituskykyyn. Mukana on myös tehonkulutus- ja lämpötilamittaukset.

