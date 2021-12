Uusi artikkeli: Testissä Apple Watch Series 7 (41 mm, GPS + Cellular)

Testasimme Applen uuden Apple Watch Series 7:n 41 mm:n mallin LTE-yhteyksien kera.

io-techin uusimmassa älykelloartikkelissa testipenkkiin on päässyt Applen uusin Series 7 -älykello pienemmässä koossaan LTE-yhteyksillä varustettuna. Apple Watch Series 7 -mallisto tuo mukanaan edeltäjästään millillä kasvaneet näytön halkaisijat, minkä myötä pienemmän mallin koko on uutuudessa 41 mm ja suuremman puolestaan 45 mm. Kasvaneen näytön lisäksi kelloihin on tuotu ensimmäistä kertaa virallinen IP6X-sertifikaatti pölyä vastaan ja kellon latausnopeutta on parannettu. Muilta ominaisuuksiltaan uutuudet muistuttavat monin osin edeltäjiään, eli viime vuonna julkaistuja Series 6 -kelloja.

Testiartikkelissa tutustumme LTE-yhteyksillä varustettuun 41 mm:n versioon Apple Watch Series 7:stä noin kahden viikon käyttöjakson pohjalta.

Lue artikkeli: Testissä Apple Watch Series 7 (41 mm, GPS + Cellular)