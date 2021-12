Intelin kannettaviin suunnattu Alder Lake-P ensimmäisessä testivuodossa

Uudistuneen nimeämisen myötä Core i5-1250P -nimellä tunnettava mobiiliprosessori sisältää neljä P- ja kahdeksan E-ydintä.

Intelin uudet 12. sukupolven Core -prosessorit ovat nostaneet yhtiön 14 nanometrin syvistä vesistä ja se näkyy myös suorituskyvyssä. Yhtiön jo julkaistut prosessorit ovat lunastaneet omat paikkansa ja vuotaneet tulokset tulevista edullisemmista malleista lupaavat kylmää kyytiä AMD:n nykytarjonnalle samassa luokassa.

Nyt nettiin on vuotanut ensimmäisiä tuloksia tulevilla Alder Lake-P -koodinimellisillä mobiiliprosessoreilla. Alder Lake-P on asemoitu korvaamaan aiempien sukupolvien H-mallisto ja sisältää parhaimmillaan 6 P- ja 8 E-ydintä. Koodinimen merkitsevän kirjaimen vaihtumisen lisäksi Intel on päättänyt uudistaa samalla myös prosessoreidensa nimeämistä jälleen kerran.

Twitter-tili Benchleaks on löytänyt Geekbenchin tulostietokannasta nyt ensimmäisen tuloksen tulevalla Core i5-1250P -prosessorilla MSI:n Prestige 14 A12SC -kannettavassa. Kyseessä on 12-ytiminen ja 16 säiettä samanaikaisesti suorittava Alder Lake-P -variantti, eli siinä on käytössä neljä P-ydintä ja kahdeksan E-ydintä. Prosessorin TDP-arvo on Alder Lake-P -sarjassa kiinni ydinkonfiguraatiosta ja 4+8-ytimen konfiguraatiossa se on 28 wattia. 6+8-ytimellä TDP-arvo olisi 45 ja 2+8-ytimellä 15 wattia. Core i5-1250P -prosessori toimi testin aikana Benchleaksin mukaan pienimmillään 3715 MHz:n ja korkeimmillaan 4368 MHz:n kellotaajuudella keskimääräisen taajuuden osuessa 3947 MHz:iin. Peruskellotaajuudeksi prosessorille raportoidaan Geekbenchin toimesta 2,1 GHz ja ”maksimikellotaajuudeksi” selvästi virheellinen 598 MHz.

Geeekbench ei ole parhaassa maineessa mitä etenkään x86-prosessoreiden suorituskykymittauksiin tulee, mutta sitä voidaan pitää vähintään suuntaa antavana. Testin mukaan Core i5-1250P saavutti yhdellä ytimellä 1611 ja kaikilla ytimillään 8789 pistettä. Benchleaks valitsi twiitissään verrokikseen AMD:n työpöytäpuolen Ryzen 7 5800X:n, jolle tulokset eivät pärjää, mutta VideoCardz haki Geekbenchin tietokannasta toiseksi vertailukohdaksi keskimääräisen Core i7-11800H -tuloksen. Core i7-11800H on Tiger Lake -arkkitehtuuriin perustuva 10 nanometrin prosessilla valmistettava prosessori, jossa on kahdeksan ydintä, jotka suorittavat Hyper-Threading-SMT-tuen avulla 16 säiettä. Prosessorin TDP-arvo on 45 wattia. Edes korkeampi TDP-arvo ei kuitenkaan auta, sillä prosessori nappaa testistä tuloksikseen keskimäärin 1467 ja 7933 pistettä, eli selvästi 28 watin TDP:llä varustetun i5-1250P:n 1611 ja 8789 pisteen tuloksia heikommat lukemat.

Läheet: Geekbench, Benchleaks @ Twitter