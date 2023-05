Testissä Asuksen 27-tuumainen ja 240 Hz:n PG27AQDM-pelinäyttö, joka on varustettu 1440p-resoluutiolla ja OLED-paneelilla.

io-techin testissä on Asuksen 1299 euron suositushintainen 27-tuumainen OLED-pelinäyttö ROG Swift OLED PG27AQDM, jossa on käytössä sama LG:n paneeli kuin aiemmin testaamassamme LG:n 27GR95QE-B-näytössä. Tasaisella OLED-paneelilla varustettu näyttö tukee 2560×1440-resoluutiota, 240 Hz:n virkistystaajuutta ja virkistystaajuuden synkronointiin tuettuina ovat AMD FreeSync Premium sekä NVIDIA G-Sync -yhteensopivuus. Näytön suositushinta Suomessa on 1299€ ja hinnat ovat jälleenmyyjillä tällä hetkellä alkaen 1191 €.

Tutustumme tässä artikkelissa näytön ominaisuuksiin ja suoritimme sille kattavat mittaukset ja testit.

