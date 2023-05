POCO julkisti F5 ja F5 Pro -älypuhelimet

POCOn uudet F5-mallit lupaavat suorituskykyä keskihintaluokkaan.

Xiaomin sisarbrändi POCO on julkistanut tänään uudet POCO F5- ja F5 Pro -älypuhelimet. Yritys suuntaa uutuuksia etenkin nuorille tekniikasta kiinnostuneille käyttäjille. Molemmat mallit ovat ns. konsernilainaa Xiaomin valikoimista, sillä F5-perusmalli tunnetaan ulkomailla myös Redmi Note 12 Turbo -nimellä ja F5 Pro puolestaan Redmi K60 -nimellä.

POCO F5 Pro luottaa viime vuoden lippulaivarautaan, sillä sisällä on Snapdragon 8+ gen 1 -järjestelmäpiiri, jota jäähdytetään 5000 mm2:n höyrykammioratkaisulla. AMOLED-näytön resoluutio on 3200 x 1440 pikseliä ja se tukee 120 hertsin dynaamista virkistystaajuutta sekä 1400 nitin maksimikirkkautta. Suurehko 5160 mAh akku tulee 67 watin pikalatausta ja 30 watin langatonta pikalatausta.

Kamerapuolella on tarjolla melko perustason kattaus, joka on brändätty Hyperpower camera -nimellä: 64 megapikselin pääkamera optisella vakautuksella, 8 megapikselin ultralaajakulma kiinteällä tarkennuksella sekä 2 megapikselin makrokamera. Pääkameran kerrotaan tukevan 8K-videokuvausta elektronisesti vakautettuna, joka ei ole itsestäänselvyys edes kalleimmissa high-end-puhelimissa.

POCO F5 Pro tekniset tiedot:

Ulkomitat: 162,8 x 75,4 x 8,6 mm

Paino: 204 grammaa

IP53-suojaus, Gorilla Glass 5 -lasi

6,67” AMOLED-näyttö, 3200 x 1440 -resoluutio, 12-bit, Dolby Vision, HDR10+, dynaaminen 120 Hz virkistystaajuus, 1400 nit max

Snapdragon 8+ gen 1 -järjestelmäpiiri

8 tai 12 Gt LPDDR5-RAM-muistia

256 tai 512 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G NSA & SA, Sub6 (n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78), LTE, Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, IR-lähetin

Kolmoiskamerajärjestelmä: 64 megapikselin pääkamera (1/2″ sensori, 0,7 um pikselikoko), F1,8, OIS 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1,12 um pikselikoko, 120°, f2.2 2 megapikselin makrokamera, f2.4 8K 30 FPS & 4K 60 FPS videokuvaus

16 megapikselin etukamera, 1,0 um pikselikoko, f2.45

stereokaiuttimet, Dolby Atmos, infrapunalähetin

5160 mAh:n akku, USB-C 2.0, 67 W pikalataus, 30 W langaton lataus

Android 13, MIUI 14 for POCO

Edullisempi POCO F5 on ensimmäinen tuoreella neljän nanometrin prosessilla valmistettavalla Snapdragon 7 gen 2 -piirillä varustettu puhelin Suomen markkinoilla. Piiri on jäähdytetty pinta-alaltaan 3725 mm2 kokoisella höyrykammioratkaisulla. AMOLED-näyttö on saman kokoinen kuin Prossa, mutta alhaisemmalla Full HD+ -resoluutiolla. Tallennustilaa on aina 256 gigatavua. Kamerakattaus on identtinen Pro-mallin kanssa, joskin 8K-videokuvaustuki uupuu. 5000 mAh akku tukee 67 watin pikalatausta.

POCO F5 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,1 x 75,0 x 7,9 mm

Paino: 181 grammaa

6,67” AMOLED-näyttö, 2400 x 1080 -resoluutio, 12-bit, HDR10+, Dolby Vision, 120 Hz virkistystaajuus, 1000 nit max

Snapdragon 7+ gen 2 -järjestelmäpiiri

8 tai 12 Gt LPDDR5-RAM-muistia

256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G NSA & SA, Sub6 (n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, IR-lähetin

Kolmoiskamerajärjestelmä: 64 megapikselin pääkamera (1/2″ sensori, 0,7 um pikselikoko), F1,8, OIS 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1,12 um pikselikoko, 120°, f2.2 2 megapikselin makrokamera, f2.4 4K 30 FPS videokuvaus

16 megapikselin etukamera, 1,0 um pikselikoko, f2.5

stereokaiuttimet, Dolby Atmos, infrapunalähetin

5000 mAh:n akku, USB-C 2.0, 67 watin pikalataus

Android 13, MIUI 14 for POCO

POCO F5:n ja F5 Pron saatavuudesta ja hinnoista Suomessa tiedotetaan tarkemmin toukokuun aikana. Ulkomailla F5:n suositushinta on 379 dollaria ja F5 Pron 449 dollaria.

Lähteet: lehdistötiedote, tuotesivut (1)(2)