Noctua julkaisi päivittyneen roadmapin kuluvalle ja seuraavalle vuodelle

Noctua suunnittelee tälle vuodelle vielä uusia Threadripper-coolereita ja chromax.black-versioita joukosta kolmesta vanhemmasta coolerista, kun ensi vuonna olisi vuorossa uuden sukupolven NH-D15.

Noctua on yritys, jonka coolereiden laadusta ja tehokkuudesta tuskin kukaan on eri mieltä. Yhtiön perinteinen värimaailma sen sijaan lienee aiheuttanut jo vähintään paikallisia sotia ruskeine sävyineen. Onneksi myös normaalin värinäön omaaville on tarjolla nykyään mustia chromax.black-versioita useista yhtiön tuotteista ja juuri päivittynyt roadmap lupaa niitä onneksi vielä lisää.

Noctuan tuorein roadmap kattaa yhtiön suunnitelmat kuluvalle ja ensi vuodelle, mutta ottaen huomioon yhtiön roadmappien aiemman tarkkuuden, puhuttaneen samaan syssyyn vuoden 25 ja mahdollisesti jopa 26 tuotteista. Kuluvalla ja seuraavalla neljänneksellä suunnitelmat ovat vielä melko maltillisia: 8-porttinen tuuletinhubi ja 24V – 12V -jännitteen muunnin ensin ja seuraavan sukupolven AMD Threadripper -coolerit loppukesästä tai alkusyksystä.

Jouluksi on luvassa kuitenkin rutkasti kovia paketteja, jos aikataulu pitää. Yhtiön roadmap lupaa vuoden viimeisellä neljännekselle ohuen 60 mm tuulettimen, 24 voltin 40 mm tuulettimen ja chromax.black-versiot NH-D12L-, NH-D9L- ja NH-L9x65 -coolereista. Tahti jäähtyy kuitenkin talvella ja ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tähdätään vain uuden 140 mm tuulettimen julkaisuun. Myöhemmin 2024 luvassa pitäisi olla vielä uuden sukupolven NH-D15 sekä chromax.black-versio edeltävän vuoden ensimmäisen neljänneksen 140 mm tuulettimesta. Norsunmuistisimmat yksilöt saattavat muistaa, että seuraavan sukupolven NH-D15:n piti alun perin tulla jo vuonna 2021.

Yhtiö tulee olemaan läsnä touko-kesäkuun vaihteessa pidettävillä Computex-messuilla Taiwanissa, joten ainakin osasta tulevia tuotteita tultaneen näkemään prototyyppejä jo muutaman viikon kuluttua.

Lähde: Noctua