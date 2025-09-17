Samsungin uusin One UI 8 -käyttöliittymäpäivitys pohjautuu tuoreimpaan Android 16 -versioon.

Samsung on ilmoittanut aloittaneensa Android 16:een perustuvan One UI 8 -päivityksen virallisen jakelun tuetuille Galaxy-laitteille. Samsungin mukaan päivitys tuo uusia edistyneitä tekoälytoimintoja kuten kaiken näytöllä olevan sisällön reaaliakaisesti ymmärtävän Gemini Liven ja pelatessa vinkkejä antavan Circle to Searchin, uuden Knox Enhanced Encrypted Protection -tietoturva-arkkitehtuurin, eri muotoisiin laitteisiin optimoidumman käyttökokemuksen sekä käyttötilanteen tunnistavat henkilökohtaiset ennakoivat ehdotukset Now Brief -näkymässä.

Tällä viikolla päivityksen jakelu alkaa Galaxy S25 -sarjan puhelimille ja myöhemmin tänä vuonna vuoron saavat Galaxy S24 -sarja, Z Fold6 ja Z Flip6 sekä muut valikoidut mallit. One UI 8 on jo löytynyt valmiiksi sisältä tuoreista Flip7, Fold7 ja Galaxy S25 FE -puhelimista.

Löydät listan kaikista päivityksen saavista laitteista alta:

Galaxy S25 -sarja, Galaxy S24 -sarja, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S24 FE, Galaxy S23 -sarja, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy S23 FE, Galaxy S22 -sarja, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy S21 FE, Galaxy Tab S10 -sarja, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S9 -sarja, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S8 -sarja, Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A17, Galaxy A07, Galaxy A06 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A16 5G, Galaxy A16, Galaxy A15 5G, Galaxy A06, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G ja Galaxy A33 5G.

Lähde: Lehdistötiedote