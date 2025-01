io-techin pikatestissä keskihintaluokan Honor Magic7 Lite -älypuhelin (399 €), jonka myynti Suomessa alkaa 20. tammikuuta.

Honorin Magic7-mallisto lanseerattiin hiljattain Suomessa ja nyt io-techin pikatestissä on 399 euron suositushintainen Honor Magic7 Lite, jonka myynti alkaa Suomessa 20. tammikuuta. Reilun vuoden takaisen Magic6 Liten seuraajaksi saapuva puhelin on varustettu samalla Snapdragon 6 Gen 1 -järjestelmäpiirillä sekä 8 gigatavun RAM-muistilla ja 512 Gt:n tallennustilalla. Akun kapasiteetti on reippaat 6600 milliampeerituntia ja päivityslupaus niin Android-versioille kuin tietoturvakorjauksillekin 6 vuotta.

