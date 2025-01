Honorin uudesta Magic7-mallistosta saapuu Suomessa myyntiin 1299 euron Magic7 Pro ja 399 euron Magic7 Lite.

Honor on lanseerannut uudet Magic7-sarjan puhelimensa virallisesti Euroopassa ja siten myös Suomessa, jossa myyntiin tulevat tammi–helmikuun aikana Magic7 Pro -lippulaivamalli sekä keskihintaluokan Magic7 Lite.

Magic7 Pro on Honorin lippulaivapuhelin, jonka värivaihtoehdot ovat Suomessa harmaa Lunar Shadow Grey sekä musta Black. Magic6 Prohon nähden järjestelmäpiiri on päivittynyt uuteen ja pieniä parannuksia on tehty mm. kamerajärjestelmän telekameraan ja myös akun kapasiteetti on kasvanut. Lisäksi Android- ja tietoturvapäivityslupauksia on kasvatettu vuodella.

Puhelimessa on 6,8 tuuman LTPO OLED -näyttö Full HD+ -resoluutiolla ja 120 hertsin maksimivirkistystaajuudella. Sisuksissa raksuttaa Qualcommin lippulaivatason Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiiri ja 12 gigatavua LPDDR5X-tyypin RAM-muistia. Tallennustilaa on 512 Gt. Kolmoistakakamerassa on 50 megapikselin pää- ja ultralaajakulmakamerat sekä 200 megapikselin telekamera kolminkertaisella optisella zoomilla. Kolmannen sukupolven pii-hiiliakun kapasiteetti on 5270 milliampeerituntia ja se tukee sekä 100 watin langallista että 80 watin langatonta latausta.

Honor Magic7 Pron tekniset tiedot:

Ulkomitat: 162,7 × 77,1 × 8,8 mm

Paino: 223 grammaa

6,8” LTPO OLED -näyttö 1280 × 2800 pikselin FHD+ -resoluutio (453 PPI), 19,7:9-kuvasuhde Adaptiivinen 1–120 Hz virkistystaajuus HDR10+, Dolby Vision 1600 nitin maksimikirkkaus, 5000 nitin pistemäinen HDR-maksimikirkkaus 4320 Hz:n PWM-himmennys

NanoCrystal Shield -suojalasi, alumiinirunko, IP68 + IP69 -suojaus

Qualcomm Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiiri 8 ydintä: 2 Prime-ydintä (4,32 GHz) + 6 Performance-ydintä (3,53 GHz) Adreno 830 -grafiikkasuoritin

12 Gt LPDDR5X-RAM-muistia

512 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa

5G NR, 4G, Dual nano-SIM

Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (1/1,3″), f1.4–f2.0, OIS, 23 mm 50 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.0, 122° kuvakulma, 13 mm, AF 200 megapikselin 3x-telekamera (1/1,4″; 0,6 μm), f2.6, OIS, 68 mm kinovastaava 4K 60 FPS -videokuvaus pääkameralla

50 megapikselin etukamera, f2.0, 22 mm, AF + 3D ToF -syvyyskamera

5270 mAh:n 3. sukupolven pii-hiiliakku 100 watin langallinen pikalataus (USB PD) 80 watin langaton pikalataus

USB-C 3.2 Gen 1, DisplayPort 1.2

Android 15, MagicOS 9.0 Päivityslupaus: 5 Android-versiopäivitystä, 6 vuoden tietoturvakorjaukset



Magic7 Pron rinnalle lanseerattiin myös Porsche Design -variantti Magic7 RSR, joka kasvattaa Pron muistin 24 Gt:uun ja tallennustilan kokonaiseen teratavuun. RSR-malli ei kuitenkaan tule myyntiin Suomessa.

Keskihintaluokkaa edustamaan saapuva Magic7 Lite on kokenut merkittäviä parannuksia Magic6 Liteen nähden usealla eri osa-alueella, kuten tallennustilassa, akun kapasiteetissa ja päivitystuessa, jota luvataan sekä Android-versioihin että tietoturvakorjauksiin jopa 6 vuodeksi.

Puhelin on varustettu 6,78-tuumaisella AMOLED-näytöllä, jossa on 120 Hz:n maksimivirkistystaajuus. Näytössä on myös iskuja vaimentava vahvistettu rakenne. Järjestelmäpiiri on edeltäjämallista tuttu Snapdragon 6 Gen 1, mutta tallennustila on kasvanut 512 Gt:uun. Kamerajärjestelmästä löytyy 108 megapikselin pääkamera ja 5 megapikselin ultralaajakulmakamera. Akun kapasiteetti on poikkeuksellisen korkea 6600 mAh ja se tukee 66 watin langallista latausta.

Honor Magic7 Liten tekniset tiedot:

Ulkomitat: 162,8 × 75,5 × 7,98 mm

Paino: 189 grammaa

Suojaus: IP64

6,78” AMOLED-näyttö 60–120 Hz adaptiivinen virkistystaajuus 1224 × 2700 pikseliä (437 PPI), 19,85:9-kuvasuhde 4000 nitin pistemäinen HDR-maksimikirkkaus, 3840 Hz:n PWM-himmennys

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

512 Gt tallennustilaa

5G NR, 4G, Dual-nano-SIM

WiFi 5 (ac) 2,4 & 5 GHz, Bluetooth 5.1 (BLE, SBC, AAC, LDAC), NFC, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo

Kolmoistakakamera: 108 megapikselin pääkamera (1/1,67″; 0,64 μm), f1.75, 3x häviötön zoomaus 5 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 110° kuvakulma 4K 30 FPS -videokuvaus pääkameralla

16 megapikselin etukamera, f2.45

6600 mAh:n litiumpolymeeriakku, USB-C 2.0, 66 watin langallinen USB PD -pikalataus

Android 14, Magic OS 8.0 Päivityslupaus: 6 Android-versiopäivitystä ja 6 vuoden tietoturvakorjaukset



Honor Magic7 Pron suositushinta on pysynyt samana kuin edeltäjämallissa, eli 1299 eurossa. Laitteen myynti alkaa Suomessa 10. helmikuuta. Magic7 Liten suositushinta on puolestaan 399 euroa ja sen myynti alkaa Suomessa 20. tammikuuta.

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivut (1, 2, 3)