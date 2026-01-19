Testasimme Huawein avoinrakenteiset FreeClip 2 -nappikuulokkeet.

Huawein avoinrakenteiset FreeClip-nappikuulokkeet osoittautuivat vuonna 2024 io-techin testissä mukavan istuvuutensa kanssa varsin mielenkiintoiseksi uutukaiseksi. Kuulokkeet saivat kuitenkin kritiikkiä latteasta äänenlaadustaan ja korkeasta hinnastaan. Nyt Huawei on julkaissut napeilleen seuraajat, FreeClip 2:t, jotka lupaavat edeltäjiään paremman äänenlaadun ja entistäkin mukavamman istuvuuden 230 euron suositushintaan.

Tuoreessa io-techin testiartikkelissa otamme selvää, ovatko uutuusmallin päivitykset riittäviä, jotta kuulokkeet olisivat edeltäjistään nousseen suositushintansa arvoiset.

Lue artikkeli: Testissä Huawei FreeClip 2 -nappikuulokkeet