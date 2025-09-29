Testissä Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H -pelikannettava Intelin uudella 24-ytimisellä Core Ultra 9 275HX -prosessorilla, GeForce RTX 5080 -näytönohjaimella ja 16-tuumaisella 2560×1440-resoluution OLED-näytöllä varustettuna.

Saimme testiin Lenovon tämän vuoden mallin Legion Pro 7 -pelikannettavasta, jonka hinta on tällä hetkellä noin 3300 euroa. Tarkemmin ottaen 16IAX10H-konfiguraation sisuksista löytyy Intelin Arrow Lake -koodinimellinen 24-ytiminen Core Ultra 9 275HX -prosessori, NVIDIAn GeForce RTX 5080 -mobiilinäytönohjain, 32 gigatavua keskusmuistia ja kaksi teratavua tallennustilaa. Näyttönä on 16-tuumainen OLED-paneeli 2560×1600-resoluutiolla ja 240 hertsin virkistystaajuudella sekä G-Sync -tuella.

Tutustumme tässä artikkelissa pelikannettavan ominaisuuksiin, ajamme suorituskyky- ja akkutestit sekä suoritamme lämpötila- ja melumittaukset. Vertailukohtana mukana on viime vuoden malli samaisesta kannettavasta, jossa Intelin edellisen sukupolven Core i9-14900HX -mobiiliprosessori ja GeForce RTX 5080 -näytönohjain.

Lue artikkeli: Testissä Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H (RTX 5080) -pelikannettava