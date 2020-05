Uusi artikkeli: Testissä Intel Core i5-10600KF

Testissä Intelin uusi 6-ytiminen ja Hyper-Threading-ominaisuudella varustettu Core i5-10600KF -prosessori.

285 euron hintainen Core i5-10600KF on käytännössä vuoden 2020 versio 2,5 vuotta sitten julkaistusta Core i7-8700K:sta. Käytössä on edelleen 14 nanometrin viivanleveys ja Skylake-arkkitehtuuri, mutta ajan saatossa parannellun ja optimoidun valmistusprosessin sekä juotetun lämmönlevittäjän ansiosta kellotaajuuksia on saatu nostettua 100-200 MHz.

Testeissä ensisijaisena vertailukohtana on AMD:n noin 100 euroa edullisempi Ryzen 5 3600, mutta mukana on tulokset myös useilla Intelin ja AMD:n saman hintaluokan prosessoreilla. Prosessori- ja pelitestien lisäksi mukana on myös tehonkulutus- ja lämpötilamittaukset sekä ylikellotustestit.

