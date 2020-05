Tämän hetkisten tuotekoodien mukaan aivan ensimmäiseen A0-steppingiin perustuvat Vermeerit saavuttaisivat parhaimmillaan 4,6 GHz:n Boost-kellotaajuuden.

Nettiin on alkanut tihkumaan enemmän ja enemmän tietoja paitsi AMD:n tulevista Renoir-APU-piireistä AM4-kannalle, myös tulevista Zen 3 -arkkitehtuuriin perustuvista Vermeer-prosessoreista.

Igor’s Lab on saanut käsiinsä useamman Vermeer-prosessorin OPN- eli tuotetilausnumeron. Numerot tekevät mielenkiintoisiksi niihin upotetut tiedot prosessoreiden kellotaajuuksista, mitkä Igor Wallossek on yhdistänyt kahteen eri kategoriaan.

Ensimmäisessä joukossa on kolme mallia, OPN 100-000000063-alkuiset 07_46/40_N, 08_46/40_Y ja 23_44/38_N. Wallosekin mukaan kyseessä on 8-ytimisen ja 16 säiettä suorittavan prosessorin ensimmäisen A0-steppingin sampleista. Tuotekoodeista puolestaan nähdään, että prosessoreiden peruskellotaajuudet ovat 3,8 – 4,0 ja Boost-kellotaajuudet 4,4 – 4,6 GHz.

Toiseen joukkoon kuuluu puolestaan kaksi 100-000000059-alkuista mallia: 14_46_37_y ja 15_46/36_N. Wallosekin tietojen mukaan ykse on 16-ytimisistä 32 säiettä suorittavista prosessoreista ja 8-ytimisten mallien tapaan niiden A0-steppingistä. Tuotekoodeihin on upotettu 3,6 ja 3,7 GHz:n perus- ja 4,6 GHz:n Boost-kellotaajuudet. Ottaen huomioon, että kyse on aivan ensimmäisestä prosessorin steppingistä, on mahdollista ja jopa todennäköistä, etteivät kellotaajuudet tule vastaamaan lopullisia malleja.

Renoir-APU-piireistä Wallok puolestaan kertoi kenties ikävämpiä uutisia. OEM-markkinoilla työskentelevien lähteiden mukaan Renoir-APU-piireissä käytettäisiin aiempaa korkeampaa Infinity Fabricin FCLK-kellotaajuutta, mikä voisi olla ongelmallinen etenkin vanhemmilla emolevyillä.

Käytännössä normaalin toiminnan kannalta mitään ongelmia ei pitäisi olla, mutta APU-piireistä ei välttämättä saa kaikkea irti, mikäli ei voida käyttää kyllin korkeaa FCLK-kellotaajuutta. Nykyisillä Ryzen-prosessoreilla FCLK suositellaan pitämään samana muistikellotaajuuden kanssa, eli esimerkiksi DDR4-3600-muisteilla 1800 MHz:ssa. Tuki korkeammille FCLK-kellotaajuuksille viittaa samalla tuettujen muistikellotaajuuksien nostamiseen entistä korkeammalle. Todennäköisimmin ongelmat vanhemmilla alustoilla tulisivatkin juuri kyllin korkeiden muistikellotaajuuksien saavuttamisesta FCLK:n pariksi.

Lähde: Igor’s Lab, Uutiskuva VideoCardz