Jimm’siltä myyntiin uudet nestejäähdytetyt tietokoneet

Kaikki 4799 - 6999 euron hintaiset tietokoneet on varustettu käsityönä tehdyllä nestejäähdytyksellä ja RGB-valaistuksella.

Jimm’s PC-Store on julkissut myyntiin kolme suorituskykyistä ja nestejäähdytteistä valmistietokonetta uuteen Liquid Builds -mallistoonsa. Kahden vuoden takuulla varustetut tietokoneet on varustettu EK Water Blocksin jäähdytysosista rakennetuilla prosessorin ja näytönohjaimen kattavilla vesijäähdytysjärjestelmillä ja käytössä kovat putket.

”Nestejäähdytteisten tietokoneiden kysyntä on lisääntynyt eikä läheskään kaikki sellaista haluavat kaipaa tietokoneen rakentamiseen liittyvää vaivaa ja epävarmuutta toimivuudesta. Tarjoamme osaamisellemme myös takuun”, kommentoi Jimm’s PC-Storen toimitusjohtaja Veli ”Wellu” Nietula.

Edullisin malli on 4799 euron hintainen Mini Ocean on malliston pienikokoisin ja kasattu Lian Li O11D Mini-X -koteloon. Tietokone on varustettu AMD:n Ryzen 7 5800X -prosessorilla ja NVIDIAn GeForce RTX 3070 -näytönohjaimella.

E-ATX -standardin Lian Li O11 Dynamic XL -koteloon kasattu 6 699 euron hintainen Deep Space on varustettu AMD:n Ryzen 9 5900X -prosessorilla ja NVIDIAn GeForce RTX 3080 Ti -näytönohjaimella.

Malliston lippulaivatietokone on 6999 euron hintainen Big Chungus V2, joka on kasattu isokokoiseen ja lasikylkiseen Kolinkin Big Chungus -koteloon ja varustettu AMD:n Ryzen 9 5950X -prosessorilla ja Radeon RX 6900XT -näytönohjaimella.

Kaikki tietokoneet on varustettu 32 gigatavulla DDR4-3600-muistia ja Samsungin teratavun kokoisella 980 Pro M.2 SSD:llä.

Uutuudet löytyvät varastosta heti tilattavaksi.

Lähde: Lehdistötiedote, Jimm’s PC-Store