Testasimme Motorolan ylemmän keskihintaluokan Edge 40 -älypuhelimen.

Viime kesänä Motorolan keskihintainen Edge 30 sai io-techin testissä hieman yllättäen Toimituksen valinta -kunniamaininnan tasavahvalla suorituksellaan. Tälle vuodelle Motorola on päivittänyt Edge-mallistonsa ilmettä ja vienyt sitä hieman arvokkaampaan suuntaan. Samalla myös hinta on noussut, Edge 40 -mallin kohdalla jopa melko reilusti 599 euroon. Tuohon rahaan on tarjolla mm. laadukkaamman tuntuisia materiaaleja, enemmän suorituskykyä, IP68-suojaus, enemmän tallennustilaa, suurempi akku, nopeampi pikalataus ja langaton lataus.

Tutustumme testiartikkelissa Edge 40:een noin puolentoista viikon ympärivuorokautisen käyttötestijakson pohjalta.

