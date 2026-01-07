X2 Plus -malleja saadaan markkinoille alkuun kaksi eri versiota: 10-ytiminen 6 Prime-ytimellä ja 4 Performance-ytimellä sekä 6-ytiminen pelkillä Prime-ytimillä.

Mobiilipiirijätti Qualcomm on muiden mukana myös CES 2026 -messuilla. Yhtiöllä on paikan päällä esillä tulevia Snapdragon X2 Elite -sarjan kannettavia, mutta takataskusta löytyi myös uusi Snapdragon X2 Plus -järjestelmäpiiri tietokoneisiin.

Snapdragon X2 Plus perustuu Elite-sisarustensa tapaan 3. sukupolven Oryon-ytimiin ryyditettynä Adreno-grafiikkaohjaimella ja Hexagon NPU-kiihdyttimellä, joka yltää x86-kilpailijat häpeään jättävään 80 TOPSin suorituskykyyn, mikä luonnollisesti riittää myös Microsoftin Copilot+ PC -sertifiointiin. Snapdragon X2 Plus -järjestelmäpiiri tukee langattomiin yhteyksiin Wi-Fi 7:ää ja Bluetooth 5.4:ää, mutta tietokonevalmistajille tarjotaan lisäksi optio 5G-yhteyksiin. Järjestelmäpiiri valmistetaan 3 nanometrin valmistusprosessilla.

X2 Plus -malliston prosessoreissa on parhaimmillaan 10 prosessoriydintä, joiden maksimikellotaajuus on 4 GHz. Niiden kerrotaan parantavan suorituskykyä 35 % viime sukupolveen nähden samaan aikaan, kun tehonkulutus on saatu nipistettyä jopa 43 % pienemmäksi. Adreno-grafiikkaohjain tarjoaa puolestaan 29 % viime sukupolvea parempaa suorituskykyä ja tukee moderneja rajapintoja, kuten DirectX 12 Ultimatea. Järjestelmäpiirin tukena voi olla maksimissaan 128 Gt LPDDR5X-9523-muistia 152 Gt/s kaistan päässä.

Qualcomm julkaisi tässä vaiheessa kaksi Snapdragon X2 Plus -mallia: 10-ytiminen X2P-64-100 ja 6-ytiminen X2P-42-100. Kummassakin on käytössä kuusi Prime-ydintä 4 GHz:n maksimikellotaajuudella, jonka lisäksi 10-ytimisessä mallissa on neljä Performance-ydintä. Jos prosessoriydinten määrässä onkin totuttua suurempi ero, on grafiikkaohjainten välillä vielä suurempi kuilu; nimellisesti kummassakin mallissa on Adreno X2-45, mutta 10-ytimisen mallin ohjain sykkii 1,7 GHz:n kellotaajuudella, kun 6-ytimisessä jäädään vaivaiseen 900 MHz:iin. Hexagon NPU:n suorituskyky on molemmissa malleissa sama 80 TOPSia.

Ensimmäisiä Qualcomm Snapdragon X2 Plus -järjestelmäpiirillä varustettuja tietokoneita odotetaan markkinoille vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Lähde: Lehdistötiedote