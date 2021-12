Uusi artikkeli: Testissä Motorola Moto g51 5G

Testasimme Motorolan 269 euron hintaisen Moto g51 5G -älypuhelimen Snapdragon 480 Plus -järjestelmäpiirillä.

io-techin testipenkkiin ehti vielä ennen vuoden loppua Motorolan tuore 269 euron suositushinnalla varustettu Moto g51 -älypuhelin, jonka sisällä sykkii Qualcommin Snapdragon 480 Plus -järjestelmäpiiri. Piirin parina on 4 Gt RAM-muistia, 64 Gt tallennustilaa ja 5000 mAh:n akku. Puhelimen Full HD+ -resoluutioinen ja 120 hertsin virkistystaajuuteen yltävä näyttö on kooltaan peräti 6,8 tuumaa ja laitteen kamerajärjestelmä muodostuu 50 megapikselin pääkamerasta, 8 megapikselin ultralaajakulmakamerasta ja 2 megapikselin syvyystietokamerasta.

Artikkelissa tutustumme Motorolan Moto g51 5G -älypuhelimeen reilun viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta hieman täysimittaista testirutiinia lyhyemmässä muodossa.

Lue artikkeli: Testissä Motorola Moto g51 5G