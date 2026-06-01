Testasimme Oppon uuden monsterikameralla varustetun 1699 euron hintaisen Find X9 Ultra -huippumallin.

Oppo julkisti Find X9 -lippulaivamallistona viime lokakuun lopussa, ja tuolloin nähtiin tonnin hintainen perusmalli ja 1299 euron hintainen Pro-malli, joka sai vuoden alussa io-techin toimituksen valinnan. Tänä keväänä vuoroon tuli vielä erillinen Ultra-malli, joka otti paikkansa malliston huipulta. Oppo mainostaa Find X9 Ultraa rohkeasti kamera edellä, mikä ei ole sinällään yllätys, sillä kamera on laitteen selkeä fokuspiste. Markkinoinnissa Oppo käsittelee puhelinta sanoin ”seuraava kamerasi”.

Find X9 Ultran suositushinta Suomessa on 1699 euroa, eli 400 euroa enemmän kuin Find X9 Pro -sisarmallin. Tuolla hinnalla se asettuu selvästi perinteisen mallisten älypuhelinten ylimpään kategoriaan. Ilmiselvä pahin vastus Pohjoismaisilla Android-puhelimien markkinoilla on tietysti alkuvuodesta testattu Samsungin Galaxy S26 Ultra, jolle se heittää ainakin paperilla erittäin varteenotettavan vastauksen.

Tutustumme artikkelissa Find X9 Ultra -älypuhelimeen kattavasti runsaan kahden viikon ympärivuorokautisten käyttötestikokemusten pohjalta.

Lue artikkeli: Testissä Oppo Find X9 Ultra