Uusi artikkeli: Testissä Samsung Galaxy S23 Ultra

Testasimme Samsungin vuoden 2023 lippulaivamallin – peräti 1449 euron hintaisen Galaxy S23 Ultran.

Samsung julkaisi Galaxy S23 -malliston helmikuun alussa ja nyt io-techin testiin on päätynyt malliston huippua edustava Galaxy S23 Ultra. Ulkoisesti uutuus muistuttaa viime vuoden mallia ja raudaltaankin laite jakaa tuttuja ominaisuuksia, mutta piiri on kuitenkin päivitetty vuodelle 2023 ja puhelimen pääkameran sensoriksi on päivitetty peräti 200 megapikselin resoluution tarjoava Isocell HP2.

Piiripäivityksen osalta S23 Ultra tuo mukanaan tavanomaista suuremman muutoksen, sillä Exynos-piirien käytöstä on luovuttu Euroopan markkinoilla. Sen sijaan laitteen sisuksista löytyy Qualcommin vain Samsungille tarjoama Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, joka erottuu perusmallin Snapdragonista pykälän tavanomaista korkeammilla kellotaajuuksillaan. Piirin lisäksi myös muistivariantteja on päivitetty ja tänä vuonna S23 Ultra tarjoaa vähimmilläänkin 256 Gt:n tallennustilan, mutta samalla myös suositushinta on noussut viime vuoden 1299 eurosta 1449 euroon.

Testiartikkelissa tutustumme Samsung Galaxy S23 Ultraan vajaan parin viikon käyttökokemusten pohjalta ja otamme selvää, mitä korealaisvalmistajan näkemys ehdotonta lippulaivaluokkaa edustavasta Android-puhelimesta tarjoaa lähes 1500 euron hintansa vastineeksi.

Lue artikkeli: Testissä Samsung Galaxy S23 Ultra