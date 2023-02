Lasit erottuvat massasta pienen kokonsa lisäksi muun muassa joka asiakkaan kasvonpiirteiden mukaan valmistetuilla pehmusteilla, kunhan tilaaja lähettää iPhone XR:llä tai uudemmalla napatun skannauksen kasvoistaan.

Bigscreen on ollut tähän mennessä tunnettu lähinnä omaa nimeään kantavasta VR-sovelluksesta. Nyt yhtiö on läväyttänyt julki ensimmäiset omat VR-lasinsa, jotka ovat sen mukaan samalla maailman pienimmät VR-lasit.

Bigscreen Beyond -VR-lasien kokoa on vaikea verrata suoraan mihinkään; ne ovat selvästi kaikenlaisia aurinkolaseja kookkaammat, mutta vaikkapa sukelluslaseja pienemmät. Lasien strategiset mitat ovat 143,1 x 52,4 x 24-49,2 mm (P x L x S, kts kuva) ja 127 grammaa ilman pantaa. Korkeutta ei ole ilmoitettu. Ne tarvitsevat kaverikseen tietokoneen, johon ne kytkeytyvät USB-C-kaapelilla. Mukana tuleva USB-C-kaapeli käyttää yhtiön mukaan valokuitua, mutta missään ei mainita onko kyse jostain yhtiön omasta ratkaisusta vai onko se vaatimus viiden metrin kaapelimitalle USB 2.0 -nopeuksilla. Se kytkeytyy joka tapauksessa erilliseen Link Box -päätteeseen, joka on yhteydessä tietokoneeseen. Valitettavasti itse Link Boxista ei ole saatavilla sen enempää tietoa.

Virtuaalilasit on varustettu kahdella 1”:n OLED-paneelilla, jotka tarjoavat 2560×2560 resoluution per silmä 75 tai 90 hertsin virkistystaajuudella. Paneelit perustuvat ”RGB stripe”-asetteluun halvemman PenTilen sijasta ja niitä ihmetellään yhtiön suunnittelemien 3-elementtisten pannukakkuobjektiivien läpi. Näkökenttä on harmillisen kapea 90° x 93°. Optiikkaan voi tilata myös magneettikiinnikkeiset extralinssit omilla vahvuuksilla (max -10.00 hajataittotuella), silmälasit eivät alle mahtuisi kuitenkaan.

Bigscreen Beyondin erikoisuus on jokaisen myytävän lasin kustomointi asiakkaalle sopivaksi. Saataville tulee 15 eri ”kokoa”, joissa pupillien etäisyys on 58-72 mm, mutta jälkikäteen sitä ei voida muuttaa. Kasvoja vasten asettuva pehmuste puolestaan kustomoidaan asiakkaan kasvonpiirteiden mukaan, kunhan asiakas asentaa yhtiön sovelluksen ja omistaa iPhone XR:n tai uudemman kasvojen skannaamista varten. Lasit ovat todellakin tarkoitettu vain yhden ihmisen käytettäviksi, mutta jos silmien etäisyys täsmää, pehmusteet on helppo vaihtaa erikseen tilattaviin vaihtopehmusteisiin.

Beyond-lasit tukevat SteamVR:ää ja yhteensopivia laitteita, kuten SteamVR-majakat, Tundra Tracker ja HTC Vive Tracker sekä Valve Index ja vastaavat VR-ohjaimet. VR-lasien muita ominaisuuksia ovat mm. stereomikrofoni, USB-C-liitin mahdollisia lisälaitteita varten ja läheisyyssensori, joka lyö näytön päälle vasta, kun lasit ovat kasvoilla.

Bigscreen on aloittanut ennakkotilausten vastaanottamisen jo nyt, mutta toimitusten on tarkoitus alkaa vasta vuoden kolmannella neljänneksellä. Suomesta tilattaessa laseilla on hintaa 1369 euroa ilmaisine postikuluineen. Lasien mukana tulee joustava panta, mutta kaveriksi voi hankkia myös kuulokkeilla varustetun pannan 129 euron hintaan. Linssit vahvuuksilla kustantavat 99 euroa. Vaihtopehmusteiden, vaihtopannan tai uuden valokuitu-USB-C-kaapelin hinnat ilmoitetaan myöhemmin.

