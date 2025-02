Renderöintien mukaan aiemmissa vuodoissa nähty kameravisiiri kuuluisi iPhone 17 Airille, kun Pro-versiossa olisi vielä selvästi kookkaampi liki koko puhelimen levyinen visiiri.

Apple tulee julkaisemaan tänään uusia tuotteita, joiden joukossa odotetaan olevan muun muassa uusi edullinen iPhone SE -versio. Monen huomio on kuitenkin kiinnittynyt jo seuraavan sukupolven malleihin, joita odotellaan julkaistavaksi syksyllä.

Uutisoimme aiemmin lyhyesti vuotokuvista, joissa väitettiin esiintyvän seuraavan sukupolven iPhone 17 Pro. Puhelin erottui nykymalleista selvästi, lainaten sivun Googlen suunnittelukirjasta ja käyttäen liki koko puhelimen levyistä kameravisiiriä pienen saarekkeen sijasta. Sama visiiri esiintyi vuotokuvissa kahteen kertaan, toisessa pelkkänä runkona ja toisessa osana kokonaista takapaneelia.

Nyt nettiin on vuotanut uusia renderöintejä, joiden mukaan aiemmat vuodot olivat osittain väärässä: kyseinen malli on väitetysti Pron sijasta tuleva ohuempi Air-malli. Front Page Techin Zellzol-vuotajan kanssa yhteistyössä toteuttamien renderöintien mukaan iPhone 17 Air tulee olemaan varustettu leveästä visiiristään huolimatta vain yhdellä kamerasensorilla ja visiirin toiseen laitaan on sijoitettu salama. Kookkaalle kameravisiirille lienee yhdestä sensorista huolimatta kuitenkin tarvetta, sillä tiettävästi Air-malli tulisi olemaan rungoltaan vain 5,5 mm paksu.

Myös iPhone 17 Pro on päässyt uusiin renderöinteihin, jotka perustuvat puolestaan X-käyttäjä asherdipps:n käsiinsä saamiin tietoihin. Niiden mukaan myös Pro tulee siirtymään kameravisiirin käyttöön, mutta se tulee olemaan renderöintien mukaan selvästi kookkaampi kuin Airissa. Visiirin vasemmalta laidalta löytyy kolme kamerasensoria, jotka on aseteltu nykyistä saareketta väljemmin, kun oikean laidan yläkulmaa kansoittaa salama ja alakulmaa tuntematon sensori.

Koska kyse on vuotoihin perustuvista renderöinneistä, tässä vaiheessa on luonnollisesti mahdotonta olla varma niiden paikkansapitävyydestä. Applen edellinen kamerasaarekkeen uudelleensuunnittelu tapahtui iPhone 11 -sukupolvessa, joten moni odottaa jo jotain uutta sille saralle, oli kyse sitten vuotojen mukaisesta radikaalista uudistuksesta tai maltillisemmasta.

Lähde: GSMArena