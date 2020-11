Uusi artikkeli: Testissä Samsung Galaxy Z Fold2 5G

io-tech testasi Samsungin toisen sukupolven taittuvanäyttöisen Fold-älypuhelimen.

io-techin tuoreimmassa mobiiliartikkelissa testataan Samsungin toisen sukupolven taittuvanäyttöistä Galaxy Z Fold2 5G -älypuhelinta, jonka suositushinta Suomessa on muhkeat 2099 euroa. Samsung on uudistanut taittuvanäyttöisen lippulaivamallinsa ominaisuuksia useammallakin osa-alueella ja laite on nyt sitä, mitä jo ensimmäisen sukupolven toteutuksen toivottiin olevan.

Tässä artikkelissa tutustumme laitteen ominaisuuksiin sekä käyttökokemuksiin ja keskitymme erityisesti laitteen uudistettuun näyttöön ja uuteen saranamekanismiin noin parin viikon kattavien käyttökokemusten pohjalta.

Lue artikkeli: Testissä Samsung Galaxy Z Fold2 5G