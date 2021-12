Uusi artikkeli: Vertailussa noin 50 euron pelikuulokkeet (HyperX, Razer, SteelSeries)

Testasimme markkinoiden myydyimpien joukkoon kuuluvat noin 50 euron hintaiset pelikuulokkeet HyperX:ltä, Razeriltä ja SteelSeriseiltä.

io-techin uusimmassa artikkelissa on vertailussa kolme Suomen myydyimpien joukkoon kuuluvaa noin 50 euron hintaista pelikuuloketta. HyperX:ltä vertailussa on noin 60 euron suositushinnalla varustettu Cloud Stinger, Razerilta 69,99 euron hintainen BlackShark V2 X ja SteelSeriesiltä 59,99 euron Arctis 1, mutta jokainen vertailun kuulokkeista on tasaisin väliajoin ollut myynnissä myös alle 50 euron hintaan. Testiartikkeli pohjautuu aiemmin julkaistuun YouTube-videoon.

