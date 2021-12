Sapphire luottaa useimpien tavoin Asetekin pumppublokkiin ja pyrkii erottumaan joukosta omilla Hybrid Fan Blade -tuulettimillaan.

Lähinnä näytönohjainvalmistajana tunnettu Sapphire on päättänyt kokeilla onneaan suljettujen AIO-coolereiden markkinoilla. Useimpien muiden valmistajien tavoin Sapphire luottaa Asetekin 7. sukupolven pumppublokkiin niin hyvässä kuin pahassa. Coolerit tukevat AMD:n AM4:ää sekä Intelin LGA 115x-, 1200-, 1700- ja 20xx-kantoja.

Sapphire Nitro+ -sarjan uusimmat jäsenet ovat S360-A- ja S240-A AIO-nestecoolerit prosessoreille. Asetekin tutulla pumppublokilla varustettu ratkaisu erottuu yhtiön mukaan massasta yhtiön Hybrid Fan Blade -tuulettimien avulla. Lisäksi Sapphire on varmistanut ARGB-valaistuksen riittävyyden pass-through-liittimellä, jolloin AIO:n perään voi kytkeä lisää osoitettavia LEDejä. Sapphire on kustomoinut Asetekin pumppua massasta poikkeavalla kannella, joka on yhtiön mukaan saanut inspiraation hämähäkeistä. Lisäksi kantta on koristeltu ARGB-yksityiskohdilla.

Nitro+-sarjan jäähdyttimen mitat ovat S240-A-mallilla 273 x 120,5 x 52,5 mm ja S360-A-mallilla 394 x 120,5 x 52,5 mm. Paksuudessa on huomioitu mukana tulevat Sapphiren omat Nitro+ Hybrid Fan Blade -tuulettimet. Jäähdyttimen letkuilla on mittaa 400 mm ja ne on valmistettu EPDM-kumista, joka on sitten sovitettu punotun nylonsukan suojiin.

Nitro+ Hybrid Fan Blade -nimi juurtaa juurensa 120 mm:n tuulettimien lapoihin, jotka on yhdistetty ulkokehältä toisiinsa noin puolen lavan korkeudelta. Yhtiön omissa testeissä ilmanpaineelle optimoidut tuulettimet voittivat kilpailevat mallit noin 4°C ja 5 dB(A):n erolla, joskin kilpailijoiden luonteesta ei ole tietoa. Tuulettimet toimivat 450-2400 RPM:n alueella PWM-ohjattuina ja ne tuottavat 17,9-36,2 dB(A) melua. Pumpun maksimimeluksi ilmoitetaan 20 dB(A).

Sapphire Nitro+ S240-A- ja S360-A -AIO-coolereiden toimitukset jälleenmyyjille ympäri maailman on jo aloitettu, mutta tuotteidensa hinnasta Sapphire ei muistanut mainita.

Lähde: Sapphire