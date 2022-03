Vahvistus huhuille – AMD Ryzen 7 5800X3D ei tue ylikellottamista

Prosessorin kerrointa tai käyttöjännitettä ei pysty nostamaan 3D V-Cache -välimuistin rajoitusten takia.

AMD:n teknisen markkinoinnin johtaja Robert Hallock on kertonut Hothardwaren live-striimissä lisää yksityiskohtia 20. huhtikuun myyntiin saapuvan 3D V-Cache -välimuistilla varustetun Ryzen 7 5800X3D -prosessorin ylikellotustuesta tai sen puutteesta. Hallock totesi, että yli 1,35 voltin käyttöjännite ei sovellu käytettäväksi 3D V-Cache -välimuistin kanssa, jonka myötä prosessorin kertoimen eli kellotaajuuden ja käyttöjännitteen nostaminen on kokonaan estetty. 8-ytimisen prosessorin perustaajuus on 3,4 GHz ja yhden ytimen Boost-kellotaajuus nousee maksimissaan 4,5 GHz:iin. Infinity Fabric- eli fclk-kellotaajuus sekä DDR4-muistien kellotaajuus ovat edelleen vapaasti ylikellotettavissa.

Hallock kommentoi myös 3D V-Cache -välimuistin tuomaa parempaa suorituskykyä ja totesi, että se auttaa ainoastaan peleissä. Pelaamisen ulkopuoliset sovellukset tyypillisesti hakevat ja kirjoittavat tietoa muistiin eri tavalla kuin pelit. Peleissä dataa haetaan muistista jatkuvasti ja todella runsaasti, joten sen säilöminen paikallisessa välimuistissa on huomattavasti nopeampaa kuin hakeminen keskusmuistista. Hallock mainitsee 3D V-Cache -välimuistin viiveeksi 12 nanosekuntia, kun se on DDR4-muisteilla vakiona yli 50 nanosekuntia.

io-tech testaa Ryzen 7 5800X3D -prosessorin huhtikuussa.