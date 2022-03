Päivittyneen nimen lisäksi uutta ovat esimerkiksi aiemmin esitelty Radeon Super Resolution -skaalain ja hyötyohjelmatuella päivittynyt Radeon Image Sharpening.

AMD on julkaissut tyypillisesti kerran vuoteen merkittävämmän Radeon Software -päivityksen. Tällä kertaa päivitys venähti pitkäksi muutamalla kuukaudella edellisen ison julkaisun tapahduttua vuoden 2020 lopulla, mutta isojen päivitysten lisäksi luvassa on nyt myös nimen vaihto.

AMD:n Radeon Software Adrenalin Edition -ajurit tunnetaan jatkossa AMD Software Adrenalin Edition nimellä. Muutoin nimeämiskäytäntö pysyy ennallaan, eli käytössä on xx.yy.z -numerointi, jossa xx merkitsee vuotta, yy kuukautta ja z sen kuun ajurijulkaisujen järjestysnumeroa. Ensimmäiset AMD Software -ajurit ovat versiota 22.3.1.

Yhtiön mukaan vuoden 2020 joulukuussa tapahtuneen edellisen ison päivityksen jälkeen yhtiön ajurit ovat parantaneet suorituskykyä keskimäärin 15 %. Esimerkkidiassa erot ovat tosin jopa isompia pienimmän ollessa Residen Evil Villagen 14 % ja suurimman Mystin 29 %. Suorituskykyparannusten lisäksi mukaan on mahtunut yhteensä 40 ns. Day 0 -ajuria uutuuspeleille ja 22 uutta tai päivittynyttä ominaisuutta.

AMD Software 22.3.1 -ajureiden mukana julkaistaan jo aiemmin tänä vuonna kiusoiteltu Radeon Super Resolution. Kyseessä on ajuritasolla toteutettu versio FidelityFX Super Resolution 1.0:sta, eli se toimii liki millä pelillä tahansa mutta negatiivisena puolena se skaalaa myös esimerkiksi käyttöliittymäelementit, kun peliin integroitu FSR jättää ne rauhaan. Ominaisuus kytketään päälle ajureista, jonka jälkeen valitsemalla pelissä natiivia matalamman resoluution RSR ottaa homman haltuun automaattisesti ja skaalaa valitun resoluution natiiviksi. Ominaisuus toimii RDNA-näytönohjaimilla eli Radeon RX 5000 -sarjasta eteenpäin.

Radeon Image Sharpening on jo entuudestaan tuttu ominaisuus, mutta 22.3.1-ajureiden myötä se on laajennettu tukemaan myös hyötysovelluksia. Ominaisuus on tuettune esimerkiksi mediatoistimissa, toimistosovelluksissa ja ainakin tietyissä selaimissa. AMD Link on puolestaan päivittynyt mahdollistamaan paikallisten moninpelien pelaamisen etänä maksimissaan neljän pelaajan kesken. Lisäksi se mahdollistaa mobiililaitteiden käytön kustomoitavina virtuaaliohjaimina. AMD Link tukee myös NVIDIAn ja Intelin näytönohjaimia.

Kolmas päivittynyt ominaisuus on AMD:n Toast-ilmoitus, joka näkyy ruudun alakulmassa pelin käynnistyessä. Jatkossa ilmoituksessa näkyy sillä hetkellä päällä olevat ominaisuudet, kuten RSR:n, RIS:n, Anti-Lag, Boost ja Chill. Lisäksi jos käyttäjä päivittää ajurinsa AMD Softwaren kautta se osaa ladata vain tarvittavat päivittyneet osat ajureista.

Kirsikkana kakun päällä AMD ilmoitti virallisesti julkaisevansa vuoden toisen neljänneksen eli huhti-kesäkuun aikana FidelityFX Super Resolution 2.0:n. Toisin kuin FSR 1.0, FSR 2.0 perustuu esimerkiksi DLSS:n, XeSS:n ja Epicin ja AMD:n yhdessä kehittämän Unreal Engine Temporal Super Resolutionin kanssa temporaaliseen skaalaukseen, eli se käyttää hyväkseen useampia ruutuja yksittäisten ruutujen skaalaamisen sijasta. Tämän myötä pelin on myös tuettava motion vector -ominaisuutta liikesumeuden ja haamukuvien estämiseksi. Mukana on myös reunojenpehmennyskomponentti eikä koko skaalausteknologia vaadi erillistä kiihdytysrautaa, kuten matriisilaskimia. FSR 2.0:n luvataan tarjoavan parempaa kuvanlaatua kuin FSR 1.0:n vastaavilla laatuasetuksilla ja se toimii edelleen myös kilpailijoiden näytönohjaimilla. AMD kertoo FidelityFX Super Resolution 2.0 -ominaisuudesta lisää GDC 2022 -tapahtumassa 23. maaliskuuta.