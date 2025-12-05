Valve on aktivoitunut jälleen rautarintamalla julkistamalla uuden Steam Machinen, Steam Controllerin ja Steam Frame –virtuaalilasit. Yhtiöllä on kuitenkin monta rautaa tulessa myös ohjelmistopuolella, joista osaa on työstetty jo liki vuosikymmen.
The Verge on päässyt haastattelemaan Valven Pierre-Loup Griffaisia yksinoikeudella. Griffais on yksi SteamOS:n ja Steam Deckin pääarkkitehdeista. Haastattelussa Griffais paljasti yhtiön työskennelleen jo pidempään tuodakseen Windows-pelit Arm-laitteille.
Valve aloitti kehittämään teknologioita pyörittämään Windows-pelejä Arm-prosessoreilla aloittamalla kehittäjien rekrytoinnin projektiin jo vuonna 2016. Omien teknologioidensa lisäksi yhtiö panostaa myös FEX-emulaattooriin, joka on luotu pyörittämään x86- ja x86-64 user mode –sovelluksia Arm-pohjaisilla Linux-laitteilla.
Hedelmiä projektista on ehditty jo kantamaan, sillä Steam Framen SteamOS on nimenomaan Armille tehty versio x86-puolelta tutusta Linux-käyttöjärjestelmästä. Sen toteutuksessa hyödynnetään Fex-emulaattoria. Pidemmän tähtäimen tavoite on, että pelaajat voisivat pelata samoja tuttuja pelejä Steam-kirjastostaan oli alla sitten tuliterä peli-PC tai kännykkä. Kysyttäessä Griffais kuitenkin toteaa, ettei yhtiöllä ole varsinaisia suunnitelmia oman mobiililaitteensa luomiseen, vaikkei sekään tietenkään ole täysin pois suljettu mahdollisuus tulevaisuudessa.
