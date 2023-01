Verkkokauppa.com, Gigantti ja Telia aloittavat muutosneuvottelut

Suomen suurimmat tekniikkajälleenmyyjät painivat laskeneen kysynnän ja kuluttajien heikentyneen ostovoiman kanssa.

Verkkokauppa.com on antanut tulosvaroituksen ja aloittaa muutosneuvottelut (entiset yt-neuvottelut). Yhtiö aikoo sopeuttaa liiketoimintaansa vastaamaan laskenutta kysyntää ja käynnistää tulosparannusohjelman. Ohjelmalla tavoitellaan vuositasolla 10 miljoonan euron tulosparannusta, josta vuoden 2023 aikana odotetaan toteutuvan noin 5-8 miljoonaa euroa. Osana ohjelmaa yhtiö myös tehostaa valikoimaansa.

Muutosneuvottelut alkavat välittömästi ja niiden piirissä on Verkkokauppa.comin koko henkilöstö, noin 770 työntekijää. Mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistukset sekä olennaiset muutokset työsopimuksiin koskevat enintään 110 henkilöä. Suunnitelluilla toimenpiteillä tavoitellaan henkilöstökustannuksien osalta 6 miljoonan euron vuotuista säästöä.

Verkkokauppa.comin alustava vuoden 2022 liikevaihto laski 543 miljoonaan euroon ja liikevoitto 2,2 miljoonaan. Edellisenä vuonna 2021 liikevaihto oli 575 miljoonaa euroa ja liikevoitto 20,3 miljoonaa euroa.

Lähde: Verkkokauppa.com pörssitiedote

Myös Gigantti on ilmoittanut aloittavansa Suomessa muutosneuvottelut haastavassa markkinatilanteessa, jotka koskevat pääkonttorin tukitoimintoja ja alle kymmenen toimenkuvan merkittävää muutosta, yhdistymistä tai poistumista. Yhtiö ei kertonut tarkkaa euromääräistä säästötavoitetta, mutta myymälöitä ei aiota sulkea.

Neuvotteluja säästöistä käydään Elkjøp-konsernissa myös muissa Pohjoismaissa. Esimerkiksi Norjassa Elkjøp aikoo vähentää väkeään ja sulkea joitain myymälöitä niin, että henkilöstökulut pienenevät arviolta 12 prosenttia.

Gigantti teki Suomessa 2021/2022 tilivuonna 656 miljoonaan euron liikevaihdon (-4,5 %) ja 5,5 miljoonaa euroa liikevoittoa. Yhtiön nettotulos oli 4,1 miljoonaa euroa. Yhtiön tilikausi päättyy kalenterivuodesta poiketen huhtikuussa.

Lähde: Taloussanomat

Päivitys: Muutosneuvotteluista ilmoittaneiden joukkoon on nyt liittynyt myös teleoperaattori Telia. Telian neuvottelujen piirissä on noin 800 henkilöä ja neuvottelut koskevat infrastruktuuriliiketoimintaa, Common Products and Services -yksikköä ja osaa Suomen tukitoiminnoista.

Telian muutosneuvottelut voivat yrityksen mukaan johtaa yli sadan työtehtävän päättymiseen. Suomessa Telia työllistää noin 4000 henkilöä.

Lähde: Helsingin Sanomat