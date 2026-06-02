Uusi H6 ja sen esiasennetuilla tuulettimilla ja RGB- ja tuuletinohjaimella varustettu H6 RGB+ -versio ovat nykytrendien mukaisia kaksoiskammiokoteloita etupaneeliin taittuvalla panoraamaikkunalla.

Kotelovalmistajana parhaiten tunnettu NZXT on luonnollisesti läsnä Taiwanissa, jossa koko tekniikkamaailma on kokoontuneena Computex 2026 -messuille. Yhtiö esitteli paikan päällä uuden kotelon sekä uusia tuulettimia.

NZXT H6 on uusi kompaktiksi kuvailtu 55 litran ATX-kaksoiskammiokotelo vasemman etukulman ympäri taittuvalla massiivisella lasikyljellä. Lasikylki taittuu peittämään reilun puolet etupaneelista, joka taittuu lasipaneelin loputtua 45° kulmassa kohti oikeaa kylkeä. Kulmaan saa asennettua kolme tuuletinta hoitamaan kotelon ilmanvaihtoa. Kotelon metalliverkkoinen oikea sivupaneeli taittuu peittämään myös tuuletinkulman ja tapaa lasin kotelon edessä.

Kotelo tukee ja on yhtiön mukaan myös tarkoitettu käytettäväksi emolevyillä, joiden virtaliittimet löytyvät sen takapuolelta, vaikka tietenkin myös perinteiset emolevyt ovat vaihtoehto. Oli virtaliittimet kummalla puolen emolevyä tahansa, on kotelon oikeanpuoleisessa kammiossa rutkasti tilaa johtoviidakon siistimiseen ja niputtamiseen.

Kotelosta löytyy paikat yhteensä kymmenelle 120 mm:n tuulettimelle: kolme etupaneelin kulmassa, kolme lattiassa, kolme katossa ja yksi takapaneelissa. Jäähdytintuki on kuitenkin rajattu vain kattoon, johon mahtuu 360 mm:n jäähdytin. Mukana on myös sisäänrakennettu tuki näytönohjaimille estämään niiden roikkumista. Kotelosta tulee saataville myös RGB+-versio, jossa on esiasennettuna kaksi F360 RGB Reverse -tuuletinta ja yksi F120 RGB -tuuletin sekä NZXT Control Hub Lite -tuuletin- ja RGB-ohjain.

NZXT H6:n ja H6 RGB+:n tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 448x292x420 mm, 7,94 kg (H6) tai 9,3 kg (H6 RGB+)

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi

Emolevytuki: mini-ITX, micro-ATX, ATX (tuki myös BTF/Project Zero/Project Stealth emolevyille)

Asemapaikat: 2x 2,5”, 1x 3,5”

Lisäkorttipaikat: 7

I/O-paneeli: 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 2×2, 3,5 mm kuulokeliitin

Virtalähdetuki: ATX (max 200 mm)

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 165 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 390 mm

Tuuletinpaikat: Etupaneelin kulma: 3x 120 mm Katto: 3x 120 mm Pohja: 3x 120 mm Takapaneeli: 1x 120 mm

Jäähdytintuki: Katto: 120/240/360 mm



NZXT:n tuuletinrintamalle julkaistiin uudet F-sarjan RGB ja Ultra RGB -tuulettimet. Kummatkin ovat nimiensä mukaisesti tietenkin RGB-valaistusta ja ne tulevat saataville sekä yhden että kolmen tuulettimen versioina. Kolmen tuulettimen versioissa kaikki tuulettimet on asennettu yhteen runkoon ja niille syötetään sekä virta että RGB-signaalit yhdellä 8-pinnisellä liittimellä. F-sarjan RGB-tuulettimissa on kussakin 8 LEDiä ja Ultra RGB:ssä 24 LEDiä per tuuletin.

NZXT H6 ja H6 RGB+ saapuvat myyntiin 2. kesäkuuta mustana ja valkoisena versiona. H6:n veroton suositushinta on 99,99 dollaria ja H6 RGB+:n 199,99 dollaria. Myös tuulettimet saapuvat myyntiin samana päivänä ja ne tulevat saataville 120 ja 140 mm:n koossa. F120 RGB on hinnoiteltu verottomasti 17,99 dollariin ja kolmen tuulettimen F360 RGB- ja F360 Reverse RGB -versiot 49,99 dollariin. F140 RGB:n veroton hinta on 19,99 dollaria ja F420 RGB:n sekä F420 RGB Reversen 59,99 dollaria. F120U on hinnoiteltu verottomana 29,99 dollariin ja F360U 89,99 dollariin. F140U:n veroton hinta on puolestaan 34,99 ja F420U:n 99,99 dollaria.

Lähde: NZXT