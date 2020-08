Tietokone tarjoaa mahdollisimman paljon prosessoriytimiä ja runsaasti keskusmuistia tyylikkäässä ja hyvin jäähdytetyssä kokonaisuudessa.

Lähtökohdat tietokoneen kasaamiselle olivat mahdollisimman paljon suorituskykyä ja mahdollisimman nopea aikataulu. Tietokone tulee tuotantokäyttöön, jossa Unreal Enginen avulla luodaan greenscreenille virtuaalimaailma.

Prosessorina on AMD:n 64-ytiminen Ryzen Threadripper 3990X, jota jäähdytetään EKWB:n custom loop -vesijäähdytyksellä ja lämmöt pysyivät vakiona kaikkien ytimien rasituksessa noin 70 asteen tuntumassa. 3,8 GHz:iin ylikellotettuna suorituskyky parani noin 20 % ja lämmöt nousivat 80 asteeseen.

Alustana on Asuksen varta vasten 64-ytimiselle Threadripperille suunniteltu ROG Zenith II Extreme Alpha -emolevy ja ja keskusmuistina 128 gigatavua G.Skillin Trident Z Neo -muistia DDR4-3600-nopeudella ja 16-16-16-latensseilla. Käyttöjärjestlemä on asennettu Samsungin teratavun 970 Pro M.2 SSD:lle ja varastolevynä on Western Digitalin 14 teratavun Red Pro -kiintolevy.

Näytönohjaimena on Asuksen ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti, jonka tilalle kokeillaan myöhemmin mahdollisesti NVIDIAn ammattikäyttöön suunnattua Quadro-näytönohjainta. Tietokone on kasattu Fractal Designin Define 7 XL -koteloon ja virtalähteenä on Silverstonen 1300-wattinen Strider Platinum.

Videolla ei valitettavasti kiireeillisen aikataulun johdosta ole kuvattuna itse kasausprosessia, mutta esittelyssä on valmis tietokone ja siinä käytetyt komponentit sekä pikaiset suorituskyky- ja lämpötilatestit vakiona ja ylikellotettuna.

