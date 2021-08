Video: Kasasimme 3800 euron nestejäähdytetyn pelitietokoneen

ASRockin Z490 Aqua -emolevy painaa 3,3 kg ja se on varustettu prosessorin ja virransyötön peittävällä monoblockilla nestejäähdytykseen.

Niko kasaa videolla toimiston hyllyyn pölyttymään ja käyttämättä jääneistä osista suorituskykyisen ja näyttävän nestejäähdytetyn pelitietokoneen.

Tietokone rakennetaan Fractal Designin Meshify 2 -koteloon ja ASRockin harvinaiselle Z490 Aqua -emolevylle, joita on valmistettu vain rajoitettu 1000 kappaleen erä. Intelin 8-ytiminen Core i7-11700K -prosessoria jäähdytetään custom loop -nestejäähdytyksellä ja sen kaverina on 16 gigatavua G.Skillin DDR4-4000-nopeudella toimivaa Trident Z -muistia. Näytönohjaimen on valkoinen Asuksen ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC White Edition. Virtalähteenä on Asuksen Strix 850W ja tallennusmediana Samsungin teratavun kokoinen 970 Evo.

Cinbench R20 -testitulokseksi tuli reilu 5600 pistettä ja 3DMarkin Time Spy -testin tulokseksi 14 467 pistettä. Tietokoneen osien hinta on yhteensä noin 3800 euroa.

