NVIDIAn osavuosikatsaus: jälleen uusi ennätystulos, mutta piiripula jatkunee pitkälle ensi vuoteen

NVIDIAn liikevaihto jatkoi jälleen kasvuaan rikkoen edellisellä vuosineljänneksellä tehdyn ennätyksen 15 prosentilla.

NVIDIA on ilmoittanut tuoreimmassa osavuosikatsauksessaan tehneensä jälleen selvää kasvua liikevaihtoonsa vuoden toisella neljänneksellä. Yrityksen liikevaihto kasvoi jopa 68 prosentilla vuoden takaiseen nähden yltäen 6,51 miljardiin dollariin, mikä on myös 15 prosenttia korkeampi kuin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto. Yrityksen tulos puolestaan nousi 2,374 miljardiin, mikä on jopa 282 prosentin kasvu vuoden takaiseen ja 24 prosentin kasvu edelliseen vuosineljännekseen nähden.

NVIDIAn Data Centre -puolella liikevaihtoa kertyi 2,37 miljardia dollaria, mikä on 35 prosenttia vuoden takaista enemmän, mutta edellisen vuosineljänneksen tavoin suurin kasvu tapahtui jälleen Gaming-puolella, jossa liikevaihtoa kertyi 3,06 miljardia dollaria. Pelipuolen kasvua tapahtuikin peräti 85 prosenttia.

Valitettavasti pelaajien kannalta Nvidian osavuosikatsaus ei ollut pelkkää positiivista kuultavaa, sillä NVIDIAn toimitusjohtajan Jensen Huangin arvion mukaan piiripula tulee jatkumaan suuren osan ensi vuodestakin. Toki kyseessä on edelleen pelkkä arvaus yrityksen toimitusjohtajalta, mutta samaa on ennustettu jo alkuvuodesta analyytikoiden toimesta, minkä lisäksi TSCM:n toimitusjohtaja arvioi piiripulan helpottuvan vasta vuoden 2023 puolella.

