Kasasimme Jimm'siin myyntiin tulevan suorituskykyisen Gigabyten Z690 -pelitietokoneen.

Kaupallinen yhteistyö Gigabyten kanssa

Tietokone on varustettu Intelin uudella Alder Lake -koodinimellisellä Core i7-12700K -prosessorilla, jossa 8 P-ydintä ja 4 E-ydintä. Alustana Gigabyten Z690 Gaming X Pro -emolevy ja 16 gigatavua DDR4-4400-nopeudella toimivaa muistia. Näytönohjaimena Gigabyten GeForce RTX 3070 Ti Gaming OC.

Tietokone kasataan Fractal Designin Meshify 2 Compact -koteloon, virtalähde on 850-wattinen ja prosessoria jäähdytetään EKWB:n Basic 240 AIO -nestekierrolla. Lisämausteena ja haasteena videolla ja kasauksen aikana käytössä on näkymän väärinpäin kääntävät lasit. Tavoitteena on saada kasattua tietokone tunnissa.

Yhteensä hintaa tietokoneella on noin 2950 euroa ja se saapuu Jimm’siin myöhemmin valmiiksikasattuna myyntiin. Videolla esiintyvä näyttö on Gigabyten 32-tuumainen 4k-resoluution ja 144 Hz:n M32U.

