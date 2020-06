Video: Kasataan Mini-ITX-tietokone NZXT H1 -koteloon

Rakensimme 1600 euron hintaisen Mini-ITX-kokoonpanon NZXT:n H1-koteloon Gigabyten X570-emolevyllä ja Radeon RX 5700 XT -näytönohjaimella varustettuna.

Kaupallinen yhteistyö Gigabyten kanssa

Alustana kokoonpanossa on Gigabyten X570 I Aorus Pro WiFi -emolevy, 16 gigatavua Aorus RGB DDR4-3600 -muistia ja 512 gigatavun kokoinen Gigabyten NVMe M.2 SSD. Näytönohjaimena on Gigabyten Radeon RX 5700 XT Gaming OC. Kokoonpano rakennettiin NZXT:n H1-koteloon, johon on valmiiksi integroitu 650 watin virtalähde ja AIO-nestejäähdytys prosessorille.

Videolla esitellään noin 1600 euroa maksavan tietokoneen osat, kasataan ne koteloon ja testataan prosessorin ja näytönohjaimen lämpötilaa tuulettimien vakioprofiileilla ja lopuksi manuaalisesti säädettynä. Kokoonpanon melutaso laski jopa 9 desibeliä, kun tuuletinprofiili säädettiin vakiosta manuaalisesti. Lopuksi testasimme Radeon RX 5700 XT -näytönohjaimen grafikkapiirin alivoltitusta, jolla näytönohjaimen lämpötilaa saatiin laskettua muutamalla asteella.

Yli 46 000 tilaajalla io-tech on noussut Pohjoismaiden suurimmaksi tekniikkamediaksi Youtubessa ja Suomessa 150 suurimman suomenkielisen kanavan joukkoon. Jos pidit videosta, käy tykkäämässä siitä ja jos suomenkieliset tekniikka-aiheiset videot kiinnostavat niin tilaa ihmeessä kanava, se on ilmaista.

Katso video Youtubessa