Kyseessä on yhtiön mukaan isoin päivitys sitten alkuperäisen Mac OS X:n, joten ei siis ihme että vuodesta 2001 käytössä ollut 10.x-versiointi hyppää nyt versioon 11.0.

Apple on pitänyt eilen illalla Suomen aikaa WWDC20-tapahtuman. Koronapandemian vuoksi Applen vuotuinen kehittäjätapahtuma pidettiin poikkeuksellisesti verkossa.

Applen macOS ottaa eilen esitellyn Big Sur -version myötä harppauksen eteenpäin kantaa virallisesti versionumeroa 11.0. Käyttöjärjestelmä tunnettiin alun perin nimellä Mac OS X ja myöhemmin pelkkä OS X ja sen versionumerot ovat alkaneet 10:llä vuodesta 2001 lähtien.

Yksi Big Surin merkittävistä uudistuksista on tuki Arm-arkkitehtuurille, jolle Apple aikoo siirtää Mac-tietokoneensa seuraavan kahden vuoden kuluessa. Mac OS X tuki alun perin IBM:n PowerPC-arkkitehtuuria versiosta 10.0 versioon 10.5.8. Intelin x86-arkkitehtuuri on puolestaan ollut tuettuna 10.4.4-versiosta ja AMD:n x86-64-laajennus 10.4.7-versiosta lähtien. Applen mukaan se tulee jatkamaan x86(-64)-tukea hamaan tulevaisuuteen. PowerPC:n kohdalla tuki kesti noin neljä vuotta ensimmäisen x86-versiota tukevan käyttöjärjestelmäjulkaisun jälkeen.

Arm-tuen lisäksi uusi macOS pitää sisällään myös muita merkittäviä uudistuksia ja Apple kutsuukin sitä suurimmaksi päivityksekseen sitten alkuperäisen Mac OS X:n. Samalla on uudistunut myös ulkonäkö, jossa on viilailtu ikkunoiden kulmien pyöristyksiä uudelleen, useat Dock-ikonit on suunniteltu uudelleen lähemmäs Applen muun ekosysteemin vastaavia ikoneja ja erilaiset painikkeet ilmestyvät näkyviin kun niitä tarvitaan ja katoavat näkyvistä kun niitä ei tarvita. Ylälaidan Menu-valikkoon on lisätty puolestaan iOS- ja iPadOS-puolelta tuttu Control Center ja ilmoituskeskuksessa on panostettu muun muassa entistä enemmän interaktiivisiin ilmoituksiin.

Safari-selaimen saama päivitys on niin ikään Applen mukaan suurin sitten sen alkuperäisjulkaisun vuonna 2003. Yhtiön mukaan selaimen uudistettu JavaScript-moottori on niin nopea, että selain kykenee lataamaan usein vieraillut sivustot parhaimmillaan 50 % Chromea nopeammin. Selaimen kerrotaan myös kuluttavan akkua entistä vähemmän ja välilehtiä näytetään nyt kerralla aiempaa enemmän. Safariin on lisäksi saatu mukaan sisäänrakennettu kääntäjä seitsemälle eri kielelle, laajempi tuki selainlaajennoksille ja tuki Microsoftin selaimista tutuille vilkaisuikkunoille, kun hiiren kursorin vie välilehden päälle.

Myös Messages- ja Maps-sovellukset ovat kokeneet isoja päivityksiä. Voit lukea lisää niistä ja muista Applen uuden macOS:n päivityksistä yhtiön lehdistötiedotteesta.

Lähde: Apple