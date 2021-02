349 euron hintaiset Oculus Quest 2 -virtuaalilasit ovat langattomat ja itsenäiset ja varustettu aiempaa paremmalla näyttöresoluutiolla.

Facebookin nykyisin omistama Oculus julkaisi syksyllä uudet langattomat Quest 2 -virtuaalilasit, jotka toimivat itsenäisesti ilman tietokonetta. Sisuksissa on Snapdragon XR2 -järjestelmäpiiri, 6 gigatavua käyttömuistia ja 64 tai 256 gigatavua tallennustilaa. LCD-näyttö on päivitetty 3664×1920-resoluutioon eli molemmille silmille on 1832×1920 pikseliä ja näyttö tukee 90 hertsin virkistystaajuutta.

Esitellään videolla lasit ja ohjaimet ja niiden ominaisuudet, käyttöönotto pakollisella Facebook-tunnuksella sekä kokeillaan pelaamista itsenäisesti sekä erikseen ostettavalla Link-valokuitukaapelilla kytkettynä tietokoneeseen.

Lasit voi kytkeä tietokoneeseen myös muulla kuin Oculuksen omalla Type-C-kaapelilla, kunhan se kykenee 10 Gb/s siirtonopeuteen. Lisäksi lasit saa toimimaan tietokoneen kanssa langattomasti Virtual Desktop -sovelluksen avulla.

